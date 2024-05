Záchranář Ivo měl omámit a znásilnit studentku Soňu: Do vězení nepůjde!

Únos a znásilnění dvaadvacetileté studentky ze Slovenska přinesl po dlouhých osmi měsících šokující závěr. Bývalý záchranář za mříže nepůjde! Do své oběti píchal omamné látky, celých 26 hodin studentku v bezvědomí držel v zajetí, než ji jako kus odpadku nechal ležet v parku. Žena naštěstí přežila.

Bratislavou minulý rok na podzim otřásl případ únosu a znásilnění studentky divadelní fakulty Soňi P. Ta 10. září nedorazila domů po srazu s kamarády.

Studentku našli až po 26 hodinách kolemjdoucí v blízkosti jedné z bratislavských nemocnic. Slovenská policie následně obvinila 54letého bývalého záchranáře Iva P. Podle vyšetřovatelů byl právě on strůjcem hrůzného činu.

Za mříže nepůjde

Případ má po osmi měsících šokující dohru. Jak informoval server Noviny.sk, soud zastavil trestní stíhání a obviněný záchranář do vězení nakonec nepůjde.

„Trestní stíhání v projednávané věci bylo usnesením prokurátorky Krajské prokuratury Bratislava zastaveno z důvodu nepříčetnosti obviněného,“ informovala mluvčí Gabriela Kováčová. Záchranář dle mluvčí v době spáchání skutku trpěl duševní nemocí. Aktuálně je na psychiatrii.

Soně vpichoval omamné látky

Policisté po pohřešované Soně začali pátrat v neděli 10. září 2023. V sobotu večer vysokoškolská studenta vyrazila se svými kamarády do baru. Před půlnocí ještě telefonovala se svou mámou, že se zdrží a domů dorazí později.

Na zastávce Zochová nastoupila do autobusu a vystoupila na zastávce Záporožská na sídlišti Petrželka. Následně zmizela. Po 26 hodinách našli její bezvládné tělo zdravotníci, kteří mířili do práce do nedaleké nemocnice.

Dívka byla v bezvědomí, na těle měla řezné rány, a jak vyšlo následně najevo, stala se navíc obětí znásilnění. Podle informací TV JOJ Soně během únosu pachatel vpichoval do stehen a hýždí injekce, ve kterých byly léky na spaní. Ty měla dívka dostávat opakovaně, aby byla po celou dobu v bezvědomí a nevěděla, co se s ní děje. Díky rychlému zásahu se podařilo studentce zachránit život.