Kuchař Jozef měl partnerce Patrícii vyříznout srdce: V osudný den spolu vypili čtyři lahve vodky!

Bratislavou otřásl brutální případ vraždy Patrície, jejíž tělo našli v jednom z bytů na Prievozské ulici. Osmačtyřicetiletá žena byla zavražděna brutálním způsobem. Vedle jejího těla našli vědro s jejími orgány, včetně vyříznutého srdce. Z vraždy byl obviněn její přítel Jozef (47), který se podle slovenských médií k činu přiznal a zároveň ve výpovědi popsal, co se v osudný den odehrálo. Dvojice prý vypila čtyři lahve vodky! Po činu chtěl spáchat sebevraždu.

Vražda se stala začátkem ledna v Prievozské ulici v Bratislavě. Jozef měl napadnout v jednom z tamních bytů svou partnerku Patrícii a brutálně ji zavraždit. Z jejího těla měl vyříznout vnitřnosti, včetně srdce. Jak uvádí slovenský deník Nový Čas, k činu se následně policii přiznal a Městský soud Bratislava 1 jej poslal do vyšetřovací vazby. „V kontextu charakteru, rozsahu, intenzity, závažnosti a brutálnosti konání obviněného ve spojitosti se způsobeným následkem, jeho trestněprávní minulostí, sklonem k nadměrnému požívání alkoholických nápojů a rizika dalšího nepřiměřeného konání je jednoznačně možné konstatovat u obviněného, existenci důvodů vazby,“ uvedla podle výše zmíněného deníku soudkyně Iveta Halvoňová.

Jozef měl již v minulosti opletačky se zákonem. Pětkrát byl odsouzen za spáchání trestného činu. Obviněný měl policistům popsat, co se osudného dne v bytě stalo. „V průběhu dne vypili společně přibližně čtyři flašky vodky (každá o objemu 0,7 litru). V podvečer byli oba pod řádným vlivem alkoholu,“ stojí podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň v usnesení soudu o vzetí obviněného do vazby. Mezi osmou a desátou hodinou večer mělo mezi dvojicí dojít k hádce.

Patrície údajně Jozefovi vulgárně nadávala, přičemž ji obviněný „v amoku chytil oběma rukama pod krkem a začal škrtit,“ stojí nadále v soudním spisu. Patrície nejevila známky života, a tak ji začal oživovat dýcháním z úst do úst a masáží srdce. Oživit se mu ji ale nepodařilo, tak si dal další dvě vodky. Následně „provedl tu ohavnou a hnusnou věc, kterou nechtěl blíže specifikovat,“ uvádí se ve spisu.

Jozef prý chtěl pak spáchat sebevraždu, o kterou se pokusil dvakrát. Nejprve skokem z mostu do Dunaje a pak se pokusil oběsit elektrickým kabelem. Podruhé si pokusil vzít život ve sklepě své tety, kde ho následně zadrželi policisté.