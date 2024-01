Nové video z útoku na pražskou fakultu: Záchrana postřelených očima policistů!

21. prosince 2023 došlo v k jedné z nejhorších tragédií v novodobých dějinách Česka. Čtyřiadvacetiletý střelec usmrtil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 14 osob. Policie ve čtvrtek sdílela na sociálních sítích další video ze svého zásahu. Členové bezpečnostního sboru popsali, jak náročná byla první pomoc a co bylo třeba k záchraně zraněných použít.

„Pokud jste se dnes někde dozvěděli, že policisté neumí poskytovat první pomoc, tak věnujte prosím pár minut tomuto videu,“ uvedla ve čtvrtek odpoledne Policie ČR na sociálních sítích. K příspěvku připojila video, na kterém policisté popisují, jak probíhalo poskytování první nemoci při prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Video Jak probíhala první pomoc? Policie přinesla nové detaily zásahu na filozofické fakultě v Praze - Policie ČR Video se připravuje ...

Skočili jsme do auta a jeli tam

Jedním ze zasahujících policistů byl i podporučík Adam Mitka, který působí u pohotovostní motorizované jednotky. „Jako jeden z velitelů jsem na místě třídil zraněné pro transport do záchranky. Prvotní funkcí bylo zjistit zdravotní stav osob na místě, zjistit jestli masivně nekrvácejí a poskytnout první pomoc,“ popsal svou funkci při zásahu Mitka.

Na místě byl i člen speciální pořádkové jednotky Pavel Pavlovič. Tomu měla tehdy končit směna a chystal se domů za rodinou. Když však uslyšel hlášení z vysílačky, okamžitě se přesunul k fakultě. „Když jsme zjistili, že se stala taková věc, vzal jsem kolegu z kanceláře, který má stejně jako já zdravotnický kurz, skočili jsme do auta a jeli tam,“ uvedl Pavlovič.

Ten také ukázal, jak vypadá výbava policistů při takovém zásahu. „Každý policista prvosledové hlídky u sebe má balíček, který obsahuje taktické zaškrcovalo, taktický obvaz (též zvaný izraelský, pozn. redakce), rukavice a termoregulační fólie,“ ukázal názorně Pavlovič.

Prvosledové hlídky ve svých vozech mají i batohy, uvnitř kterých je mnohem více obvazového materiálu, aby bylo možné ošetřit více zraněných. „Další materiál, který se při střelba na fakultě využil, byla třídící taška. Díky té jsme rozdělovali zraněné barevnými páskami podle závažnosti zranění,“ popsal policista.

Dostali jsme další ťafku!

Své vzpomínky na událost připojil i člen zásahové jednotky, jehož jméno policie nezveřejnila. „Když jsme vyšli do druhého poschodí, tak nám kolegové akorát snášeli dívku, kterou jsme si nechali položit na chodbě v bezpečném prostoru. Poté jsme postupovali podle norem, které máme nadrilované z výcviků. Dívka neměla masivní krvácení, takže jsme přistoupili k zajištění dýchacích cest,“ uvedl. Zraněné následně policisté rozřízli oděv a zjistili, že má v přední části těla čtyři vstřely.

„Okamžitě jsme vzali chlopně, které slouží k zalepení poškození hrudníku, a s kolegou jsme zranění zalepili,“ pokračoval zasahující člen zásahové jednotky. Podle něj byla dívka při vědomí a komunikovala. Když si policista myslel, že má dívka ošetřena všechna střelná zranění, otočil ji s kolegou na bok. A zjistil hrůznou skutečnost. „Dostali jsme další ťafku, protože jsme zjistili, že má dívka další tři vstřely v okolí páteře. Zranění jsme znovu zalepili, dívku jsme položili na transportní plachtu, a co nejrychleji ji evakuovali,“ doplnil.

Jen pár sekund na to mu kolegové k nohám předali další postřelenou dívku. Člen zásahové jednotky postupoval stejným způsobem. „Po zjištění masivního krvácení a rozstříhání oděvu jsme zjistili, že má průstřely hrudníku. Takže jsme jí chlopněmi zalepili zranění a přikryl termoizolačních fólií,“ popsal zasahující policista.

Nebýt policie, nemuseli zranění přežít

V závěru videa promluvila i mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová. „Policisté, kteří na místě ošetřovali raněné, jim jednoznačně koupili čas, abychom je my jako záchranná služba mohli dostat do našich rukou. Ta zranění byla natolik vážná, že kdyby došlo k delší časové prodlevě nebo nebyli zranění tak kvalitně ošetřeni, tak by se naší pomoc třeba ani nemuseli dožít,“ přiznala mluvčí a poděkovala policii.

Ke střelbě došlo odpoledne 21. prosince loňského roku. Čtyřiadvacetiletý střelec v prostorách a okolí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zastřelil 14 osob, následně pak zbraň obrátil proti sobě. Jak vyšlo posléze najevo, jednalo se o stejného pachatele, který v polovině prosince loňského roku zastřelil dvouměsíční holčičku a jejího otce, který s ní byl v tu chvíli na procházce.