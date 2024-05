Dezorientovaná, ale živá: Našli Hanku, která se ztratila v Tatrách

Zprávu, na kterou všichni netrpělivě čekali, zveřejnil na sociální síti Pátrací tým východ. „Pátrání po Haně S. bylo odvoláno. Nezvěstná byla nalezena mírně dezorientovaná, ale živá," uvedli dobrovolníci.



Zvrat v případu přineslo svědectví jedné z obyvatelek podtatranské obce Važec. Podle televize Markíza se měla s pohřešovanou ve středu setkat. Svědkyně měla Haně poskytnout jídlo, vzhledem k chladnému počasí jí darovala také teplou bundu.

Vypadalo to, jako by mladá žena snad ani nechtěla, aby ji kdokoliv našel. Vždyť podle horské služby bylo nepravděpodobné, že by se Hana vydala do hor v nočních hodinách. V apartmánu navíc nechala všechny své osobní věci, včetně mobilního telefonu.

Záchranáři poděkovali všem, kteří Hanu hledali a měli o ni starost. „Jste skvělí, super zpráva," komentovali lidé. Několikadenní pátrání po zmizelé mladé ženě tak mělo, naštěstí, dobrý konec.