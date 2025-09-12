Český hokejista Koblasa ztratil své fenky: Za nalezení odměna 100 tisíc
Hokejista ze stáje HC Litvínov Petr Koblasa už více než dva dny hledá své dvě ztracené fenky Merry a Sakuru. Ztratily se v oblasti Bolaboře,od té doby po nich není ani stopy.
Fenky Merry a Sakura se ztratily už před více než 48 hodinami, a to ze zahrady v Boleboři. I přes velké úsilí majitelů i dobrovolníků dosud zvířata nikdo neviděl. „Nevíme, co si o tom myslet. Jsme vyčerpaní, ale jsme rádi, že se po včerejšku o nich dozvědělo dalších pár tisíc lidí. Lidé nám píšou nové nápady, jak holky najít, a my je zkoušíme,“ napsala manželka hokejisty na sociálních sítích.
Mladé fenky plemena samojed a akita inu se mohou podle letáku pohybovat v okolí Jirkov, Chomutov či Most. Fenky údajně perfektně reagují na zvuk písťalky, nepohrdnou přitom ani salámem. Majitelé se navíc rozhodli vypsat odměnu 100 tisíc tomu, kdo fenky chytí živé a zdravé.
Pátrání vyvolalo velkou vlnu solidarity. „Desetitisíce sdílení. Stovky zpráv, které denně zaplavují naše telefony. Desítky naléhavých hovorů. Letáky v každé malé vesničce, kilometry cest bez odpočinku. Drony křižující oblohu. Každý kolemjdoucí, každý člověk na ulici – osloven. Lesy prohledané do posledního koutu,“ napsal pár v dalším příspěvku.
V případě, že k případu máte jakékoliv informace, kontaktujte rodinu na čísle 737 090 094.
Dúfam že sa psíky nájdu , veľmi pekne psy, len dúfam že ich niekto neukradol