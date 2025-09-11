Dramatická záchrana u Hodonic: Lezkyně zkolabovala na ferratě
Neobvyklý zásah mají za sebou jihočeští záchranáři. Letěli pro horolezkyni na ferratu u Hodonic. Ne ale kvůli pádu. Lezkyně v průběhu náročného technického výstupu zkolabovala.
„Dva z našich hasičů, vybaveni lezeckým materiálem, slezli po skále k lezkyni v bezvědomí. Přivedli ji k vědomí a připravili do evakuačního trojúhelníku,“ informovali zachránci. Ženu pak bylo možné transportovat v podvěsu vrtulníkem.
„Na louce čekala i profi jednotka z Tábora, která po stabilizaci zdravotního stavu pomohla s transportem ženy do vrtulníku,“ dodali jihočeští záchranáři.
Video Záchranáři zachraňovali ženu z ferraty u Hodonic.
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.