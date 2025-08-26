„Mlátil s ní o zedˇ, bil ji řemenem, vařečkou i pěstmi, škrtil ji a nutil k pohlavnímu styku,“ upozornil v úterý státní zástupce. Dívka měla po jednom z útoků z předchozího dne tak otečenou hlavu, že jí učitelka zavolala záchranku, která ji odvezla na hospitalizaci do nemocnice.
Šokující přiznání před soudem: Otec popsal, jak týdny týral vlastní dceru (†10)! Kvůli rozvázaným tkaničkám
Tam ji měl podle obžaloby její táta navštívit a vyhrožovat, že pokud na něj něco řekne policii, tak to bude mít pak ještě mnohem horší. Obžalovaný se při čtení obžaloby jen usmíval a kroutil hlavou.
„Byly to jen dvě facky v koupelně a dal jsem jí je proto, že ukradla zlato po prarodičích. Vše ostatní je lež. Byl jsem za ní v nemocnici, ale jen proto, abych se jí zeptal, jak se má. O výpovědi na policii jsme vůbec nemluvili,“ tvrdil o chvíli později.
Dcera si prý všechno vymyslela a stejně vysvětlil i její následný útěk z domova. „Chytla se špatné party. Pila alkohol, kouřila, kradla a dostala se i k drogám. Já jsem ji nikdy nebil a není ani pravda, že bych za ní přijel do diagnostického centra, kde bych jí vyhrožoval, pokud na mne něco řekne. Jen jsem se jí zeptal, jak se má a vyřídil jí pozdravy od dědy a babičky,“ řekl obžalovaný.
Státní zástupce obžaloval profesionálního vojáka ze zločinů znásilnění a týrání svěřené osoby. Soudkyně přitom upozornila, že by měl být součástí obžaloby i trestný čin vydírání. V případě prokázání viny hrozí otci až 12 let za mřížemi.
VIDEO: V České republice je za rok týráno až 40 tisíc dětí!
V české republice je za rok týráno až 40 tisíc dětí! Videohub
V české republice je za rok týráno až 40 tisíc dětí! Videohub