Mladistvou matku, jejíž identita je kvůli nízkému věku chráněna, potrestal 2,5 lety již ostravský krajský soud. Dívce se do vězení nechtělo, tak se odvolala, ale i Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest. Mladá rodička se hájila tím, že dítě porodila mrtvé.
Důvodem, proč se chladnokrevně zbavila novorozence, byly podle spisu obavy z reakce rodičů a okolí. Sama ani mentálně nebyla připravena na budoucí roli matky.
Porodila, vraždila a šla do školy
„Přes rady svých dvou nejbližších kamarádek a svého přítele těhotenství nijak neřešila, otěhotnění před svou rodinou tajila, nevyhledala žádnou, v těhotenství obvyklou lékařskou péči, na možné mateřství se jakkoliv nepřipravovala,“ stojí ve spisu.
Donošenou holčičku porodila ráno 13. června 2022 ve svém pokoji. Dítěti překryla nos i ústa, tělíčko zabalila do oděvních svršků a vložila do igelitového pytle v odpadkovém koši, který zavázala na uzel.
Před sedmou ráno pytel na odpadky s dítětem vyhodila do kontejneru před domem a šla do školy. Krutost vyšla najevo poté, co se dívka svěřila své kamarádce a ta svému okolí.
Nenašlo se
Tělíčko novorozence se i přes značné úsilí nepodařilo nalézt, a nešlo tak pitvou objektivně zjistit příčinu jeho úmrtí. Z důkazů i znaleckého posudku však vyplynulo, že dívka porodila donošené dítě.
Podle soudu ale není o vině mladistvé pochyb. Usvědčují ji nejen komunikace na sociálních sítích, ale i výpovědi kamarádek, kterým se svěřila. „Za své jednání byla trestně odpovědná, její chování během porodu i po něm vykazuje vysokou hodnotu sebekontroly. Obžalovaná chtěla své dítě usmrtit ve snaze utajit těhotenství a následný porod,“ uvedla předsedkyně olomouckého senátu Martina Kouřilová.
Prý lituje
Dívce vzhledem k jejímu věku hrozila za vraždu dítěte poloviční sazba, v tomto případě maximálně pět let. Udělených 2,5 roku je podle soudu odpovídajících a zohledňuje všechny okolnosti případu i postoj dívky, která se ke svému činu staví kriticky a lítostivě.
„Spáchala jeden z nejzávažnějších trestných činů, kdy bezbranné dítě zbavila života. Jde o velice těžký, nenapravitelný následek. I přes tyto charakteristiky trestného jednání lze uvažovat o uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od jednoho do pěti let,“ uvedla.
Trest si odpyká ve věznici s ostrahou odděleně od ostatních odsouzených ve zvláštním oddělení pro mladistvé.
