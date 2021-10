Andrej Romanovič Čikatilo se nenarodil do dobrých časů. 16. února 1936, kdy se budoucí nechvalně proslulý vrah přichází na svět, zužuje jeho rodnou Ukrajinu válka. Už od dětství spatřuje věci, které by dětem měly být skryté. Ukrajina trpí hladomorem a lidé v jeho blízkosti pojídají krysy, aby neumřeli. Otec je v armádě a matka Andreje vychovává podle svého. Za sebemenší provinění ho bije. Když už se zdá, že hůř být nemůže. O život přijde jeho starší bratr Štěpán. Ve čtyřech letech ho údajně unesli sousedé z jejich vesnice, zabili a snědli!

Čikatila v průběhu mládí potkávají problémy sexuálního charakteru.První ejakulace dosáhne během rvačky se svým vrstevníkem. Se ženami se mu opakovaně nedaří. Navzdory tomu se ale v roce 1963 ožení a přivede na svět dvě děti.

Ačkoli se Andrej na škole dobře učil, pokusil se několikrát znásilnit jiné studentky a ze školy byl vyhozen. Pracovat musel odejít do Rostova. Tam začíná jeho běsnění. Do starého domu vyláká devítiletou studentku Elenu a pokusí jí znásilnit. Nedosáhne ale erekce a ve vzteku dívku ubodá. Přitom dosáhne ejakulace. Za tuto vraždu později soudy obviní jiného muže, který se pod nátlakem přizná. Vysokoškolsky vzdělaný Čikatilo, který je věrný komunistické straně, nepřijde vyšetřovatelům ani trošku podezřelý.

Problémy s erekcí přetrvávají a doplácí na ně v roce 1981 jedna z prostitutek. Jako přes kopírák jí Čikatilo zavraždí. Jeho běsnění poté pokračuje. Oběti si vybírá náhodně. Když zjišťuje, že erekce dosáhne jen během vraždění, dále ho to motivuje. To už po Čikatilovi pátrají stovky policistů. Ti ale nalézají jen další oběti. A ještě ke všemu na nich objevují známky kanibalismu. Čikatilo svým obětem dokonce ukusuje bradavky.

Přibývá křivých obvinění. Do vazby postupně putují různé pochybné existence, ale ani jednu se nepodaří usvědčit. Do toho se mezitím venku kupí další vraždy. Čikatilo se dokonce do vězení na chvíli dostane, nepotvrzuje se ale shoda DNA. Je propuštěn a vraždí dál.

Čas se ale Čikatilovi i tak pomalu krátí. Když spáchá v lese další z mnoha vražd, potká po cestě zpět policistu. Ten ho legitimuje a poté, co mu vrah řekne, že byl jen na houbách, ho propustí. Duchaplný policista ale zpozorní, uvědomí si, že je Čikatilo podivně ušpiněn. Když pak najde v lese mrtvolu, je jasno. Vraha později ve městě strážníci zadrží.

Následuje legendární soudní proces, při kterém se vrah chová jako smyslu zbavený. Křičí, zmítá se, ukazuje genitálie nebo upozorňuje, že je těhotný a kojí. Následně se přiznává k nekrofilii a kanibalismu. Odsouzen je k 56 trestům smrti. Jedna vražda - jeden trest smrti. Na Valentýna ho popraví střelou do hlavy.