Jak uvedl deník Daily Star, tehdy sedmiletá Brittany Williamsová zmizela v roce 2000 neznámo kam. A co víc, dívenka již v takto útlém věku trpěla zákeřným onemocněním AIDS. Policisté rozjeli pátrání poté, co Brittany jednoho dne nepřišla do školy. Detektivové nechtěli ponechat nic náhodě. Doslova překopali zahradu u domu, kde jí vychovávala pěstounská rodina, jen aby pohřešovanou holčičku našli.

Kriminalisté později přistoupili na smutnou skutečnost, Brittany podle nich zemřela, jelikož u sebe neměla své léky proti AIDS. Mluvilo se i tom, že pěstounka Kim Parkerová dívku zanedbávala. Po jednadvaceti letech se ukázala žena, která tvrdí, že je právě zmizelou dívenku.

Jmenuje se Kaylynn Stevensonová, žije v Indianě a tvrdí, že má ke svému tvrzení důkaz DNA. A nejen to. Brittany měla jako malá po těle spoustu jizev kvůli léčbě AIDS. Žena z Indiany má přesně takové. Ale prý už si nepamatuje, jak k ním přišla. „Moc si toho nepamatuji, dělo se toho tolik. A hlavně jako dítě tomu moc nerozumíte,“ uvedla pro NBC.

Sarah Minterová, která se jako malá s Brittany kamarádila, mluvila se ženou přes videohovor a je prý přesvědčená, že Kaylynn mluví pravdu. „Byla jsi sladká, moc jsi toho nenamluvila, měla jsi krásný úsměv, ten samý, co vidím teď,“ neubránila se Sarah slzám.

„Je to pro tebe nový začátek. Stalo se toho tolik zlého, máš teď čas učinit spravedlnosti za dost,“ dodala. Policejní mluvčí nicméně dodal, že případ stále nepovažuje za vyřešený. „Spolupracujeme se všemi federálními spolupracovníky, abychom tomu přišli na kloub,“ uvedl.