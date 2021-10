Když maminka z Pardubického kraje věšela na balkoně prádlo, její dvouletý syn ji tam mezitím zavřel, dokonce dokázal otočit s klikou.uvedli hasiči na svých facebookových stránkách.

A tak díky všímavé sousedce všechno dobře dopadlo. Na místo dorazili pardubičtí hasiči, kteří ženu zachránili. „Byt jsme otevřeli a paní vysvobodili. Klučina byl šikovný, smál se na plné kolo,“ sdělil s úsměvem na tváři velitel zásahu Luděk Bělský.

A tak pro tentokrát vše dobře dopadlo. Pod příspěvkem na sociální síti se nicméně ozvalo hned několik maminek, které se dostaly do podobné situace. „Jo, to znám. Dcera mi to udělala taky. Naštěstí super sousedka zavolala manželovi do práce,“ popsala svou zkušenost paní Denisa. „Teď se tomu směju, ale v ten moment by se ve mně krve nedořezali,“ dodala.