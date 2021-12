O svůj život a o život svého dítěte se bála Eva K. (32), která se v roce 2019 na Mikuláše vracela domů do bytovky v Prešově, když se ozvala rána a Evu zasypalo schodiště. Jako zázrakem přežila a o jedenáct dní později porodila holčičku Hanu. Od výbuchu uběhly už dva roky, ovšem chvíle, kdy bezmocně ležela pod sutinami, má před očima dodnes. Během dvou let se toho však u ní hodně změnilo a kromě dcerky vychovává už i malého syna a těší se ze života.

Chystaly se oslavy Mikuláše. Slovenským Prešovem už lomcovala vánoční nálada, když náhle městem otřásl výbuch. Eva K. ten den vyrazila do obchodu, aby nakoupila manželovi dárky. Poté, co se vrátila domů, zaparkovala u domu v Mukačevské ulici a šla dovnitř. Ještě předtím, než otevřela vchodové dveře, zdržela se s pracovníky, kteří zrovna ukládali kabely před bytovkou. Chtěli, aby přeparkovala auto. „Přinesla jsem jim klíče, aby ho odtlačili,“ uvedla pro slovenský deník Plus Jeden Deň.

Doplazila se ven

Právě zdržení jí zřejmě zachránilo život. Byla v suterénu domu, když zničehonic uslyšela syčení a pak se ozval výbuch. Evu, která měla co nevidět porodit své první dítě, zavalily bezpečnostní dveře a sutiny ze zříceného poschodí. „Všude byla tma, netušila jsem, co se děje. Začala jsem cítit silný tlak. Když to ustalo, byla jsem na kolenou,“ popsala chvíle hrůzy s tím, že se zvládla zvednout na všechny čtyři a pomalu se doplazila ven. Naložili ji do sanitky, z níž se dívala na hořící dvanáctipatrovou bytovku.

Narození dítěte

O jedenáct dní později manželé přivítali na svět holčičku Hanu. Ačkoliv přišli o všechno, těšili se z toho, že přežili a ze svého prvorozeného dítěte. Zatím bydlí s prarodiči, ale staví si svůj vlastní dům. Od výbuchu uběhly dva roky, ale Eva na událost z roku 2019 nikdy nezapomene. Na Mikuláše vždy jde na místo tragédie, kde zapaluje svíčku. Rodina Evy se navíc rozrostla. V březnu tohoto roku přivedla na svět syna Adama.

Výbuch na Mikuláše

Tragédie v Prešově se stala 6. prosince 2019 krátce po poledni, kdy v devátém patře explodoval plyn a následně vypukl požár. Tragédie si vyžádala osm lidí a osmačtyřicet hodin přišlo o své domovy. Výbuch mělo zapříčinit provrtané plynové potrubí. Strážci zákona obvinili pět lidí.

VIDEO: Statik Jan Bořek k výbuchu paneláku v Prešově.