Při výbuchu několika bytů zahynulo v prosinci ve slovenském Prešově osm lidí. Veřejnost proto s velkou pozorností sleduje policejní vyšetřování, které má najít příčinu tragédie a také zjistit, kdo je za ni zodpovědný.

Jak upozornil zpravodajský portál slovenské televize Markíza, tamní policie v pátek zadržela další dvě podezřelé osoby, které mohly mít s výbuchem co dočinění. Velké problémy čekají také tři dělníky, které policie již obvinila.

Drama na Příbramsku: Výbuch neznámé látky poranil mladíka!

Jak uvedla slovenská policie na sociálních sítích, hlavní vyšetřovatel na základě průběhu šetření změnil právní kvalifikaci a celá pětice nyní čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu všeobecného ohrožení se způsobením smrti více osob a se škodami velkého rozsahu.

VIDEO: Výbuch plynu v paneláku v Prešově

Video Výbuch plynu v paneláku v Prešově - Facebook

Co to znamená? Jednoduše to, že pokud je soud uzná vinnými, hrozí jim odnětí svobody na dvacet až dvacet pět let a v extrtémním případě až doživotní vězení. Vzhledem k tomu, že vyšetřování ale stále probíhá, nesmí policie sdělovat bližší informace.