Tragický výbuch v Prešově si vyžádal celkem osm obětí. Jedna z nich se ale nikdy nenašla. Výbuch plynu dvanáctiposchoďový dům zlikvidoval natolik, že musel jít celý k zemi. Na demolici se podílela firma z Kladna, která si za práci nechala zaplatit jen symbolické jedno euro. To se ale o Slovácích říct nedá...

K tragickému výbuchu plynu v panelovém domě v prešovské Mukačevské ulici došlo loni 6. prosince krátce po poledni. Exploze se ozvala v devátém patře a následný požár zachvátil i patra výše. Hasičům se pomocí výškové techniky a speciálního evakuačního vaku podařilo z rozpadlého domu zachránit 39 obyvatel, osm lidí ale bohužel o život přišlo. Dramatická záchrana z hořícího paneláku: Hasiči použili speciální vybavení!

Policie při vyšetřování tohoto největšího neštěstí svého druhu v novodobých dějinách Slovenska obvinila z obecného ohrožení tři dělníky, kteří podle ní při stavebních pracích prorazili plynové potrubí u obytného domu. Panelový dům byl po výbuchu totálně zdemolovaný a hrozilo, že by se zřítil. Znalci proto rozhodli, že dojde k jeho demolici. Na Slovensku ale nebyla žádná firma, která by to dokázala, pomoc nabídla až společnost Cannoneer v Česku, která má na podobné případy speciální stroj.

Video Výbuch paneláku v Prešově - CCTV/Facebook

Češi zadarmo, Slováci si nechali zaplatit

A jelikož šlo o opravdu tragickou událost, rozhodli se bratři z Čech, že si za práci naúčtují pouze symbolické jedno euro. Od města tak inkasovali jen v přepočtu čtyři miliony korun za složitou dopravu stroje. Stroje firmy Cannoneer zůstaly v Prešově i přes svátky a na cestu zpět do Kladna se vydaly až 10. ledna. Cesta měřila přes 700 kilometrů a na celý konvoj dohlížela jak slovenská, tak i česká policie. Výbuch v Prešově jí zaživa zpopelnil maminku! Pak přišlo něco nečekaného! Ingrid stále nemůže uvěřit

Česká firma byla ke Slovákům štědrá, to se však nedá říci o té slovenské, která s likvidací paneláku pomáhala. Za odvoz a uskladnění sutin na skládce si totiž firma z Kružlova u Bardejova podle portálu Pluska.sk nechala zaplatit v přepočtu téměř 28 milionů korun! Do osmého ledna z místa tragédie odvezli přes sedm tisíc tun materiálu, což je asi 290 plně naložených jízdních souprav.

„Přesný termín ukončení záchranných prací za účelem odstraňování následků mimořádné události zatím není možné určit,“ řekl webu k tragédii mluvčí města Prešov Vladimír Tomek.