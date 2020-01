Na Nový rok do ulic a okolí slovenského Špačince vyrazily desítky dobrovolníků, aby pomohly policii při pátrání po Zuzaně, která ve městě bydlela se svou rodinou. Čtyřicetiletá žena odešla odpoledne první lednový den z domu a už se nevrátila. Manžel Ján s jejich třemi dětmi Lukášem, Vivien a Sofii byl zrovna na návštěvě u příbuzných.

Podle kamerových záznamů Zuzana sbalila svoje věci a v igelitových pytlích je nanosila do auta. Posléze s nimi odjela. Není jasné, kam jela, ani proč si sbalila svoje věci. Domů se však ještě vrátila, ovšem tehdy pouze zaparkovala vozidlo, vzala svou kabelku a odešla pryč. Poté se po ní slehla zem. „Ještě před pár dny jsme si říkali, co potřebujeme dokončit na domě. Nechápu, co se jí mohlo stát, že jen tak odešla. Nic po sobě nenechala,“ uvedl manžel Ján, který do poslední doufal, že se Zuzana vrátí domů živá a zdravá.

Není ani jasné, jak Zuzana zemřela a v případě proto byla nařízena soudní pitva. Policie však vyloučila cizí zavinění. „Je to velmi těžké a netuším, co budeme dělat. Manželka je na pitvě, ještě nevíme, kdy bude pohřeb,“ řekl Ján pro slovenský deník Nový Čas.

Zuzana podle manžela byla v posledních dnech hodně uzavřená do sebe, zřídka ji vídali i její sousedi. „Byla samotářská, vždy jen doma. Za těch pár měsíců, co tu bydleli, jsme ji viděli jen zřídka,“ řekli sousedi.

Jednačtyřicetiletý muž zůstal sám na tři děti, navíc je nemocný. „Trpím závažnou nemocí a tento stav, v kterém se nacházím, mi to velmi zhoršuje,“ smutní Ján. „Velmi těžko to snášejí, je mi to strašně líto. Ani nevím, co bude dál. Budu muset chodit do práce a zřejmě mi bude pomáhat tchyně," uzavřel zdrcený muž.