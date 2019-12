Dramatická záchrana z hořícího paneláku: Hasiči použili speciální vybavení!

Desítky obyvatelů prešovského Sídliště III. nevěřícně koukají na zkázu, kterou napáchal masivní výbuch plynu. Exploze ve dvanáctiposchoďovém paneláku zničila celou střechu, schodiště a vymlátila okna i v okolních bytech. Výbuch plynu v paneláku: Minimálně pět mrtvých, hrozí kolaps budovy

Na místo se okamžitě sjely všechny záchranné složky a několik žebříků na evakuaci osob, které byly uvězněné na balkónech, v oknech a na střeše. Kromě evakuačního autobusu a štábního kamionu povolali také speciální výškovou techniku.

Video Výbuch plynu v paneláku v Prešově - Facebook

Podle informací serveru TVnoviny.sk začalo po výbuchu hořet - požár zasáhl tři okolní patra a schodiště, které se zhroutilo. Obyvatelé nižších poschodí vyběhli z domu na ulici. Ty z vyšších pater však bylo nutné kvůli uvěznění zachránit pomocí vysokozdvižného žebříku. Tragédie po výbuchu ve Slezsku: Lidé oplakávají Vojtěcha (†39), Aničku (†38) a jejich děti (†10, †6 a †3)

Evakuačním rukávem k zemi

Dva žebříky, z toho jeden s téměř čtyřicetimetrovým dosahem a zalamovacím ramenem, kterým se dostane na centimetry blízko k oknu či balkónu. Slovenští hasiči používali u komplikovaného zásahu v Prešově i speciální rukáv.

Ten slouží k rychlé evakuaci osob z výškových budov. Díky snadnému zavěšení na koš u žebříku ho není nutné neustále skládat a zase rozkládat. Libercem otřásl silný výbuch: Evakuovány byly desítky lidí

„Je to něco jako roura, ve které je šev, který je sešitý do spirály. Brzdí to samo o sobě, člověk ale může přibrzďovat i rukama a nohama,“ vysvětlil pro Blesk.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Hasiči na Slovensku použili typ, který zavěsí za koš u automobilového žebříku. „Zjednodušeně řečeno je to rukáv s prvky kevlaru, ve kterém je šev, který toho člověka brzdí a pomalu dostává dolů,“ dodal. Výbuch plynu u Prachatic zcela zničil bytovku a zabíjel! Podle místních šlo o úmyslnou pomstu!

Podle serveru rqt.cz je evakuační rukáv vhodný pro kombinaci s plošinou či žebříkem. Může být použít až do výšky devadesáti metrů. Výhodou je, že je vyroben z nehořlavého materiálu. Rychlost spouštění je zpravidla kolem 1,5 m/s.

