V obci Lenora na Prachaticku vybuchl plyn v bytovém domě. Při explozi jeden člověk zemřel a devět osob bylo zraněno. Dva lidé utrpěli natolik vážné popáleniny, že je musel do nemocnice transportovat vrtulník. Dalších 19 lidí hasiči evakuovali. Podle místních lidí mohlo jít o úmyslný čin!

V Lenoře na Prachaticku vybuchl ve čtvrtek časně ráno plyn v bytovém domě. Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. „Čeští záchranáři zasahují od brzkých ranních hodin u požáru bytového domu v Lenoře. Ten byl nahlášen na tísňovou linku ve 4:16. K události vyjely nejbližší výjezdové skupiny z Volar a Prachatic,“ řekla Blesku mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Oblast kolem silně poškozené budovy byla neprodyšně uzavřena. Záchranáři na místě zjistili, že se pohřešuje jeden člověk. Později vyšlo najevo, že neštěstí nepřežil. Totožnost mrtvého policie dosud nezná, podle místních je ale možné, že jde o labilního nájemníka jednoho z bytů, který měl s ostatními vážné spory a vyhrožoval jim. Domnívají se, že mohlo jít o úmyslný akt pomsty z jeho strany.

Na místě bylo ošetřeno 9 zraněných, z toho 2 lidé těžce. Šlo o dva dospělé muže, kteří utrpěli velmi těžká popálení a vrtulník je přepravil do Prahy na Vinohrady. Sedm lehce zraněných záchranná služba odvezla do spádové nemocnice do Prachatic a Strakonic.

„Po zhodnocení situace na místě, kdy byl zjištěn větší počet zraněných, vyhlásila zdravotnická záchranná služba tzv. mimořádnou událost a aktivovala další tři posádky, včetně letecké záchranné služby armády ČR z Bechyně a Líní,“ řekla Kafková s tím, že hasiči také evakuovali z domu 19 lidí. Lenora jim nabídla nouzové ubytování v místní sokolovně, většina evakuovaných ovšem využila soukromé alternativní ubytování, například u příbuzných.

Třípodlažní bytový dům vedle hlavní silnice v Lenoře je zcela zdemolovaný. Chybí mu v podstatě celá čelní stěna. Podle informací Blesku od počátku nebylo jasné, zda požár výbuchu předcházel, nebo přišel až po něm. Výše škody nebyla bezprostředně stanovena. Do obce přijela také hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

„Chtěla bych poděkovat a vyzdvihnout součinnost s místní lékařkou, která posádkám záchranné služby velmi výrazně pomáhala,“ řekla ČTK Kafková.