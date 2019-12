„Zasahující hasiči už pomocí výškové techniky evakuovali všechny osoby, které dokázali vizuálně identifikovat. Budova je od 6. patra nahoru celá v plamenech. Poslední tři patra jsou zcela vyhořelá, přičemž došlo k úplnému otevření střechy. Z důvodu, že výbuch plynu způsobil kolaps vnitřního schodiště objektu, není možný vstup do budovy zevnitř. Pomocí výškové techniky se hasiči dostali do 6. patra a snaží se uhasit přístupné byty. Postupně budou pokračovat i do vyšších pater,“ uvedli na svém facebooku slovenští hasiči.