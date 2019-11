Když přicházeli pozůstalí a hosté na smuteční obřad, který se odehrál v pardubickém krematoriu, vypadalo to, že se všichni domluvili na tom, že pohřeb bude laděn do bílé. V této barvě byla rakev, květiny i věnce, přičemž dva tvarované do srdce byly od rodičů a jeho sestry, která přijela na rozloučení až z Ameriky. Z této bílé záplavy pak kontrastně vystupovalo srdce, které bylo jediné z rudých růží a našlo své místo vpředu přímo před rakví. Dostal jej od své milované partnerky. „Navždy má lásko. Miluji tě, tvoje Míša,“ bylo napsáno na stuze přes srdce.

Natália (†15), Alex (†16), Denisa (†17), Veronika (†17), Martin (†17), Mariana (†21): Tihle zemřeli v autobuse smrti

Obřad beze slov

Během zhruba půl hodiny trvajícího obřadu, na který přišlo kolem dvou stovek lidí, byly promítány fotografie ze života Romana M., ale bez smuteční řeči. Té ale ani nebylo potřeba. Vše důležité zaznělo v písních, které se nesly síní smutku. Byly v nich především slova o lásce, odvaze i smrti, smutku a loučení s člověkem, který odešel. Zazněly například v songu Zůstaň tu se mnou od Kryštofa či v repované slovenské písni Počkaj tam na nás hore od skupiny Kontrafakt.

Odešel k andělům: Dojemné rozloučení s hasičem Ladislavem, pod kterým se propadla střecha

Popáleniny a potrhané plíce

Tragický požár se odehrál v továrně vyrábějící výbušniny v hale, kde se suší střelný prach. Ten se ráno vznítil, vznikl požár a poté menší exploze, které zranily čtyři muže, kteří v tu dobu v hale pracovali. Roman M. utrpěl popáleniny na 90 procentech těla a měl potrhané plíce. Ještě s dalšími dvěma spolupracovníky byl transportován do nemocnice v pražských Vinohradech, kde druhý den večer zraněním podlehl. Čtvrtý zraněný byl transportován do Brna. Stav Romanových kolegů je stále vážný. Pouze u jednoho došlo ke zlepšení.

Požár kvůli nedbalosti?

Požár vyšetřuje policie a báňský úřad s podezřením na spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Informace k příčině zatím vyšetřovatelé nesdělili a dosud nebyla vyčíslena ani škoda.