V pátek ráno došlo k explozi v pardubické chemičce Explosia. Na místo zamířily složky záchranného systému. Zranění utrpěli čtyři lidé. „Mohu potvrdit, že došlo k explozi na místo zamířily sanitky záchranné služby,“ uvedla pro Blesk mluvčí policie Eva Maturová.

„Dvě osoby utrpěly popáleniny na více než 30 procentech těla, byly uvedeny do umělého spánku a připojeny na plicní ventilaci. Do Prahy je transportuje vrtulník,“ uvedl mluvčí záchranky Aleš Malý. Další dva popálené převáží do Prahy sanita, jsou při vědomí. Z informací Blesku vyplývá, že se do akce zapojily vrtulníky z Prahy a z Hradce Králové.

Podle mluvčího společnosti Explosia Martina Vencla po 7:00 začal hořet střelný prach. Zásah hasiči ukončili asi po hodině. „Nehodu jsme oznámili báňskému úřadu, na místě nehody je policie," řekl ČTK Vencl. Vedení firmy ustanovilo vyšetřovací komisi, která se bude vyšetřováním nehody zabývat.

Provozu společnosti se výbuch výrazně nedotkl. Na místo neštěstí zamířil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), sdělilo ČTK ministerstvo. Uvedlo, že situaci sleduje.

Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Horákové na místě výbuchu stačil zásah pouze podnikových hasičů. „Od nás tam jel jen vyšetřovatel,“ řekla ČTK Horáková.

Společnost Explosia vyrábí výbušniny a střeliva. Firma existuje od roku 1920, od roku 2002 ji stoprocentně vlastní stát.