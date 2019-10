Tragická nehoda se stala ve slovenských Bertotovcích. Matouš, který se vracel z noční směny, tam přejel do protisměru a narazil svým vozem Fiat Punto do autobusu. Nehodu nepřežil. Zdrcená máma vypověděla, že devětadvacetiletému synovi připravovala jídlo, když najednou zazvonili policisté a oznámili jí zdrcující zprávu.

Matouš pocházející ze slovenských Hendrichovic do práce jezdíval autobusem, před časem si však pořídil auto značky Fiat Punto. Nový vůz se mu však stal osudným. Devětadvacetiletý Matouš za prací dojížděl do Prešova, kde dělal u výrobní linky. „Je to hrozná tragédie, nemohu tomu uvěřit. Dělal dvanáctky u výrobní linky,“ uvedla jeho máma Daniela (49) pro slovenský deník Nový Čas.

Onen den se vracel svým vozem z noční směny, když u obce Bertotovce zničehonic přejel do protisměru, kde jel linkový autobus. Řidič autobusu se snažil vozidlu vyhnout, ale marně. Matouš utrpěl zranění neslučitelné se životem. „Řidič autobusu vypověděl, že se mu snažil vyhnout co nejvíc ke krajnici, ale auto stále směřovalo do jeho vozidla,“ dodala Matoušova máma, která si myslela, že se syn vrátil v pořádku domů a připravovala mu jídlo.

„Byla jsem v kuchyni, vařila jsem mu těstoviny. Myslela jsem si, že spí. Bylo mi divné, že nepřišel dolů z patra, bylo teplo, jelikož jsem hodně přitopila. Namísto Matouše však zazvonili policisté. Řekli mi, abych si sedla a oznámila mi tu hrouznou zprávu,“ vyprávěla Daniela.

V šoku z náhlé vnukovy smrti je i jeho babička Mária (69). „Nepil, neutrácel peníze, pomáhal kolem domu, zaplatil nová okna. Jeho zálibou byl fotbal, v sobotu nechyběl na žádném utkání Tatranu Prešov,“ řekla babička s tím, že se domnívají, že Matouš za volantem usnul.

Případem se zabývá policie. „V čase ve třičtvrtě na sedm za doposud nezjištěných okolností devětadvaceti roční řidič Fiata Punto přejel do protisměru, kde se srazil s linkovým autobusem, jehož řidičem byl padesátiletý muž z Hrabkova. V autobuse bylo osmadvacet cestujících, tři z nich utrpěli lehká zranění,“ uvedla prešovská policejní mluvčí Jana Ligdayová.