Měla to být upomínka na společný výlet k přehradě. Jenže fotografování na hrázi skončilo obrovskou tragédií. Zdrcený novomanžel nemohl jen přihlížet, když se jeho vyvolená a tři další příbuzní zřítili do obrovské hlubiny pod přehradní hrází. Skočil za nimi a jednu ženu zachránil. Nebyla to ale jeho vyvolená.