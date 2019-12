Ve čtvrtek se městečkem Szczyrk, které leží na jihu Polska na úpatí Slezských Beskyd, rozlehla obrovská exploze. V jedné z tamních ulic zřejmě proděravělý plynovod způsobil mohutný výbuch plynu. Třípatrový obytný dům, v němž k explozi došlo, se zhroutil jako domeček z karet.

Záchranáři, hasiči i dobrovolníci dělali, co mohli. Holýma rukama odklízeli trosky, jak nejrychleji se dalo, ale obyvatelům domu už nebylo pomoci. V troskách našli už jen osm mrtvých těl.

V jediném okamžiku byli pryč

Zemřeli dva senioři, jejich vnouče a také pětičlenná rodina, která byla mezi tamními obyvateli velice oblíbená. „Strašná tragédie,“ řekl jen pro polský deník WP jeden z jejich sousedů. Vystihl v tu chvíli pocity řady dalších, protože snad celá země strnula v absolutním šoku.

Vojtěch a Anna ve městečku Szczyrk, které je oblíbené mezi fanoušky zimních sportů, podnikali. Pár, který vychovával tři malé děti, dvě dcerky a nejmladšího syna, vedl penzion.

V malém městě se všichni znají

Vojtěch také miloval zimní sporty, a ve městě navíc provozoval lyžařskou školu. Všichni, kteří manžele znali, o nich hovoří jako o velmi dobrých lidech, kteří byli ke všem vždycky slušní a přátelští.

Manželé byli úspěšní, ale Vojtěch se navíc účastnil v loňském roce komunálních voleb do funkce radního. „Je to obrovská tragédie,“ řekl starosta města Antoni Byrdy. „Všichni se známe, jsme sousedé. Bydlím poblíž toho domu. Často jsme se navzájem vídali. Byli to čestní, pracovití lidé, “ dodal se zlomeným hlasem.