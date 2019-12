Exploze v Lenoře: Bagr začal cupovat zdemolovaný dům, 19 lidí skončilo bez domova

V Lenoře na Prachaticku začala ve čtvrtek ráno demolice obytného domu zasaženého říjnovým požárem a výbuchem. Likvidace objektu by měla skončit do Vánoc. Práce na demolici by neměly nijak zásadně omezit dopravu na silnici I/39, kterou využívá především kamionová doprava na hraniční přechod s Německem do Strážného. Při říjnovém požáru a výbuchu jeden člověk zemřel a devět lidí bylo zraněno.