„Můj pes jí proběhl a od té doby se chová divně. Kdo ví, na jaké planetě se zdržel a co si přitáhl zpátky,“ řekl s úsměvem pan Petr. „Je to práce vtipálka, nebo nějaký experiment na testování lidské zvědavosti? Sleduje někdo, kdo bránou projde?,“ ptají se místní.

Skutečnost je méně sci-fi, ale o to milejší. Autorem brány je Miroslav Klimecký, fanoušek sci-fi a vedoucí pionýrských táborů. „Dělali jsme ji s kamarády právě pro tábory. Jenže když je něčeho moc, přestane to být vzácné. Tak jsem ji zatím nechal ležet doma ve stodole. A to by byla škoda,“ popsal.

Škoda, aby ležela ve stodole

Jednoho dne si řekl, že bránu znovu postaví, tentokrát venku na svém pozemku. „Je přece fajn, když si i dospělí občas připomenou, jaké to bylo být dítětem a snít o hvězdách,“ vysvětlil.

Trefil se. Dospěláci i děti jsou nadšení. „Prý jde zatím jen o testovací verzi, ale do prázdnin už pojede naplno,“ vtipkují někteří.

Konstrukce je pevně ukotvená, takže nikam neodletí. Na táborech má brána dokonce i aktivní plachtu, kterou účastníci symbolicky procházejí. „Celý tábor míváme v duchu seriálu Stargate. Děti mají mise, výcvik a samozřejmě přechody mezi světy,“ doplnila vedoucí organizace Pionýr Kopřivnice Božena Klimecká.