Další dítě nechtěla, s kamarádem, se kterým měla příležitostný poměr, prý plánovala novorozeně nechat v nemocnici. Jenže k porodu došlo předčasně v červenci 2017 v pronajatém bytě v Plzni. Podle rozsudku pak Jana F. (35) chlapečkovi silně zmáčkla hlavu. Dítě zemřelo po necelých dvou dnech v nemocnici. Žena si za to definitivně odpyká 15 let vězení.

Soudy s matkou se táhnou několik let, několikrát byla odsouzena, několikrát se případ vrátil k novému projednání. Matka byla dokonce i propuštěna. Nyní je verdikt definitivní, podle soudu není pochyb o tom, kdo je za vinu chlapečka zodpovědný. Jana F. však vinu nadále odmítá. „Nevím, jak přišel k těm zraněním, já mu je neudělala a nevím kdo,“ uvedla.

„Dítě jsem měla s kamarádem, známe se již 10 let, měli jsme spolu občas sex. Bavili jsme se, že dítě dáme k adopci. On řekl, že má známou, která by si dítě vzala. Porodila bych v zahraničí, v Rakousku, s tím, že dítě by bylo jako její. K lékaři do Rakouska jsme již ale nejeli,“ vypověděla Jana F. a řekla, že dítě pak chtěla nechat zde v porodnici či dát do babyboxu.

Chlapečka odnesla babička

„Nijak jsem s novorozencem nemanipulovala. Nechala jsem ho ležet na místě, pak jsem odešla a pak přišla mamina. Pupeční šňůru jsem nepodvazovala a také jsem ho nemyla,“ naznačila u dřívějšího projednávání, že u dítěte nebyla sama.

V bytě s ní kromě malého syna bydlela i její matka. Ta prý o jejím těhotenství nic nevěděla. „Nic jsem na ní nepozorovala, stále kouřila, i marihuanu. Ten den jsem šla ráno do koupelny. Viděla jsem záchod od krve, ptala jsem se dcery, co se jí stalo, pak začalo plakat dítě. Miminko jsem zabalila do županu, nechtěla jsem se na něj moc dívat, nemohla bych ho pak odnést. Odvezla jsem ho k poliklinice do babyboxu,“ uvedla matka v přípravném řízení. Tam dostal jméno Pavlík. Zemřel 36 hodin poté.

O vině není pochyb

„Působila hrubým zevním násilím na hlavičku novorozence, zabalila jej do prostěradla s úmyslem vyhodit ho do kontejneru,“ uvedla dříve u plzeňského soudu státní zástupkyně Věra Brázdová s tím, že chlapec utrpěl zlomeniny lebečních kostí, masivní krevní výron do mozku a těžký otok mozku, který byl bezprostřední příčinou smrti.

„Trestní řízení trvá delší dobu,“ prohlásil v úterý předseda odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze Michal Hodoušek. Soud tak podle něj upravil trest tak, aby byl na samé spodní hranici trestní sazby. Zároveň se však podle něj ženina vina u soudu jednoznačně prokázala.

Znalci uvedli, že zranění dítěte nemohla být způsobena pouze při porodu ani se nestala později po odložení do babyboxu. „Zbývá jediná osoba, která měla možnost takto jednat,“ uzavřel soudce.

