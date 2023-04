Váhy

Zkraje týdne si dávejte pozor na emoční výkyvy. Většinou jste klidné a vyrovnané, ale nyní se můžete dostat i do konfliktu s šéfem. Raději mu neodporujte nebo mu vysvětlete své obavy po dobrém. Nemá cenu se rozčilovat, mohlo by vás to stát mnoho.