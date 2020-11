Za rok 2019 hledali policisté z odboru pátrání po osobách a věcech v Libereckém kraji celkem 618 osob ve věku do osmnácti let. Všechny se naštěstí povedlo najít živé a zdravé.

Až 413 nezletilých uteklo z výchovných ústavů. Ty policisty zaměstnávají ze všech nejvíc. „K dalším případům patří demonstrativní nebo vážně míněné útěky z domova, útěky dětí, o jejichž umístění do výchovného ústavu se vede řízení a někdy pátráme i po pobytu osoby mladší 18 let,“ popisuje policejní mluvčí Ivana Baláková.

Závažné případy jsou takové, kdy se dítě z bezpečí a pohody domova vzdálí na delší dobu. Může jít o „naprosto nezkušené a naivní děti, anebo když zmizí z dohledu rodičů teenager, který svým kamarádům přes sociální sítě vzkáže, že chce spáchat sebevraždu,“ uvádí Baláková.

Mezi akce, do kterých se zapojilo množství IT specialistů, se řadí pátrání po dvou nezletilých dívkách. Na sociální síti TikTok ohlásily, nezávisle na sobě, že mají v plánu spáchat sebevraždu. „Kriminalisté po získání této informace kontaktovali cestou mezinárodní policejní spolupráce provozovatele sítě Tik Tok, aby od něj získali uživatelská jména dívek. To se nakonec povedlo do několika hodin od chvíle, kdy jsme na případu začali pracovat,“ upřesňuje mluvčí.

Dívky se naštěstí podařilo najít živé. Pomohla tomu i samotná veřejnost a média, která zveřejnila jejich fotografie. „Ve zvláštním režimu jsme jako po dítěti v ohrožení pátrali od 29. září do 1. října tohoto roku po třináctileté dívce z Liberce, která utekla z domova. Přitom nám velmi pomohla veřejnost. Lidé z celé republiky na naši žádost o spolupráci při pátrání po ní reagovali velmi aktivně a dívku se nakonec podařilo vypátrat a vrátit v pořádku do rodiny,“ pochválila mluvčí občany.

Za letošní rok pátrali po celkem 310 dětech, opět nejvíce jich patří do skupiny osob, jež odešly z výchovného ústavu, celkem 208. „Ti na útěku přespávají u svých známých a kamarádů, ale stává se také, že utíkají z výchovného zařízení domů k vlastním rodičům, kteří je před námi zapírají,“ doplnila Baláková.

Nejde ale jen o děti. „V loňském roce vyhlásili pátrači v našem kraji celkem 1402 pátrání po osobách, letos jich je zatím 947,“ dodává mluvčí s tím, že nejvíce jim v paměti utkvěl případ seniora (72) sportovce. Pátrali po něm dnem i nocí. „19. října loňského roku zmizel na tři dny beze stopy po vyjížďce na kole po Jizerských horách. Díky své dobré fyzické kondici přežil venku dvě chladné noci, i přesto, že byl zraněný, značně vyčerpaný a neměl u sebe léky, které musí pravidelně užívat,“ zakončila.