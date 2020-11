K hororovému napadení došlo ve východním Londýně. Kvůli chytrému telefonu iPhone, který patří k nejžádanějším mobilům na trhu, přepadl lupič těhotnou ženu. Aby získal její telefon, kopl ji do břicha. Nastávající maminka po útoku potratila. Policie po neřádovi pátrá a zveřejnila jeho podobiznu.

Děsivý útok se odehrál 29. července na zastávce autobusu v Cambridském parku mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Gauner přijel na kole k těhotné ženě, která právě telefonovala se svou matkou. Kopl ji a sebral cenný telefon. Zabil při tom její nenarozené děťátko, na jehož příchod na svět se nastávající maminka velmi těšila. Teď jí zbyly jenom oči pro pláč.

Pláč po potratu

Policie, která již zveřejnila jeho podobiznu, se obává, že může být neřád zodpovědný za další útok, který se odehrál den předtím. Místní prodavač popsal Daily Mailu, co se odehrálo bezprostředně po nepochopitelném přepadení: „Žena byla pravidelná zákaznice. Byli jsme zvyklí, že ji tu často vídáme. Je to Evropanka, ale ne Britka. Před pár dny přišla a řekla nám, co se stalo.“

„Plakala a řekla, že byla nakopnuta do břicha a přišla o miminko. Bylo to velmi znepokojující. Naneštěstí se útok odehrál na autobusové zastávce, která je naproti přes ulici. Naše průmyslová kamera zachycuje pouze tuto stranu ulice. Před pár dny tu došlo k dalšímu loupežnému přepadení. Nemám nejmenší ponětí, jestli šlo o stejného chlápka,“ dodal prodavač, kterého se osud ženy dotkl.

Policie: Pachateli, přiznej se!

Policejní detektiv a konstábl James Pepperell prohlásil: „Toto je především smutný případ s životem otřásajícími následky pro oběť. Není potřeba dodávat, že způsobil spoustu bolesti oběti a její rodině. Dychtivě si vyslechnu kohokoliv, kdo pomůže s identifikací tohoto identikitu. Pokud jste osoba za to zodpovědná, přihlásit se je tou správnou věcí.“

„Vím, že už uplynul nějaký čas od incidentu, ale žádám kohokoliv, kdo byl svědkem, nebo viděl po loupeži muže na kole, aby se nám ozval. Nezáleží, jestli si myslíte, že je informace nedůležitá, může jít o chybějící kousek našeho vyšetřování,“ dodal Pepperell. Podezřelý vypadal jako míšenec ve věku kolem 30 let. Na levé ruce měl tetování.

Takto vypadá podezřelý, který kopl těhotnou ženu do břicha. Po útoku potratila. | Mobilmania.cz

Miminko zemřelo kvůli mobilu za 9 tisíc

Kolo, na kterém jel, bylo bílé a nemělo vepředu blatník. Žena, která po útoku potratila, byla v devátém týdnu těhotenství. iPhone, který jí kriminálník ukradl, má hodnotu v přepočtu asi 9 tisíc korun. Přesně tak, kvůli devíti tisícům korun vyhasl život nenarozeného děťátka.

