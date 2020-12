Těhotná sousedka sériového vraha zmizela beze stopy: Má legendární zabiják i ženskou oběť?

Tvrdí se, že Nilsen mohl v Londýně zabít až 15 mužů, ve skutečnosti ho ale soud uznal vinným jen ze 6 vražd, oficiální počet obětí je 12. Všichni, které muž zavraždil, byli buď bezdomovci, nebo prostituti. Činy Nilsena se prokázaly v momentě, kdy byly v kanalizaci pod jeho domem nalezeny lidské ostatky. Skotovi lidé přezdívali laskavý vrah, protože si myslel, že vraždy činí hezky a jemně.

Velká Británie si nyní jeho běsnění připomíná, protože se objevily informace o tom, že by mohl mít na svědomí další život. Podle starých novinových článků totiž v těsné blízkosti jeho domu v roce 1981 zmizela těhotná mladá žena. Zmizela ale beze stopy. V prosinci toho roku si měla převzít na poště balík, který ale nikdy nevyzvedla a do dnešního dne nikdo neví, kam se žena poděla.

Nilsen byl sadista a pravděpodobně i gay. Muže lákal k sobě domů, kde je buď uškrtil nebo utopil. Jejich těla pak rozřezal. Existuje podezření, že mladá žena například něco viděla, a proto ji mohl Nilsen umlčet nadobro.

„Když máte co dočinění se sériovým vrahem, neexistují náhody. Aby žena zmizela z domu, který sousedí se sídlem sériového vraha, je zvláštní a je nutné to brát velmi vážně. Nikdo jsem nevěděl, že existuje i ženská oběť,“ uvedl pro DailyMail odborník na sériové vrahy.

Nilsen dostal po svém doznání doživotí s minimální dobou trvání na 25 let. V roce 2018 zemřel ve své cele ve věku 72 let. Na motivy jeho běsnění vznikly i film Cold Life of Day a seriál Des.