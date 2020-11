Video umístěné v jedné skupině na sociální síti vyobrazuje incident, ke kterému došlo v noci ze středy na čtvrtek. Hlavní roli v něm hraje muž v modré bundě, několik žen a hlídka strážníků.

K incidentu došlo ve Stodolní ulici v Moravské Ostravě. Kolik tou dobou bylo hodin, je taky nejasné, současná nařízení vlády kvůli koronaviru ale zakazují volný pohyb osob od 23:00 hodin do páté hodiny ráno. Situace byla podle videa vyhrocená.

Muž v modré bundě zničehonic přiběhne ke strážníkovi se slovy: „Ty běž úplně do p**e, nebo tě sundám jako m***u.“ Strážník pak použil vůči muži slzotvorný sprej, laicky řečeno pepřák. Muž se na chvilku odmlčí a pak praví: „Tohle jsi udělal? Tohle jsi udělal?“ Strážník se ho pak ptá, jestli potřebuje ještě jednou.

„Strážníci byli proto nuceni v zájmu ochrany své bezpečnosti a zabránění jednání, jež hrubým způsobem narušovalo veřejný pořádek, použít vůči dvěma osobám donucovacích prostředků. Osoby, vůči kterým bylo použito donucovacích prostředků, kladly nepřetržitě aktivní odpor,“ vysvětlil použití pepřového spreje Blesku mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Poté hlavní aktér v modré bundě strčí do dvou žen, ty obě padají na zem. Opět přichází ke strážníkovi a konfrontuje ho: „Připadáš si dobře?“ Strážník se poté snaží může zpacifikovat pomocí hmatů a chvatů.

Video Incident v Ostravě skončil napadením strážníka. - Facebook

Ve chvíli, kdy oba padají k zemi, na místo přijíždí další hlídka strážníků. Muž v modré bundě ale strážníka silně drží rukama a nohama. Na videu zazní i to, že byl pěstí udeřen do obličeje. Strážníka se ze spárů muže snaží vysvobodit trojice kolegů. To se jim nakonec po chvilce povede. Do celého zákroku ale zasahují neustále dvě ženy.

Spoutaného muže na zemi drží dvojice strážníků. Muž se i tak zmítá a snaží se klást odpor. Strážnice mezitím o pár metrů dál nasazuje pouta jedné z žen.

„V současné době jsou shromažďovány všechny dostupné důkazní prostředky, včetně obrazových záznamů k vyhodnocení konkrétního protiprávního jednání zúčastněných osob a stanovení adekvátní právní kvalifikace,“ zakončil mluvčí.