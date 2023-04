Děvčátko (7 měs.) bylo u vraždy mámy: I kojenec si pamatuje, říká forenzní psycholožka

I kojenec, u nějž se může zdát, že dění kolem ne zcela vnímá, má podle forenzní psycholožky Ludmily Čírtkové (69) schopnost si události uložit. „Dřív jsme si mysleli, že si miminka nic nepamatují. S novými poznatky víme, že mozek to může zaznamenat, aniž by to bylo na úrovni vědomí,“ vysvětluje. To, co paměť těla uchová, se může později projevit řadou problémů, například úzkostmi či poruchami při regulování emocí. Čírtková v rozhovoru pro Blesk popsala i to, jak a proč by s děvčátkem, které vlastně ztratilo oba rodiče, měli opatrovatelé mluvit.

Jaké konkrétní problémy mohou holčičku provázet?

„Mohou se u ní objevit těžko zvladatelné emoce a nebude vědět, odkud se berou, nebo se ocitne emocionálně takzvaně ve vatě. Bude málo cítit třeba důvěru nebo lásku k druhým. Bude se například probouzet, hodně plakat až k úplnému vyčerpání, nebude k uklidnění a podobně. Záleží na tom, jak dlouho bylo dítě přítomné násilí a o jak silné násilí se jednalo.“

Co pro ni mohou ti, kteří ji dostali do péče, udělat?

„Starat se o ni s trpělivostí a láskou. Komunikovat s ní pozitivně. Věnovat jí pozornost, reagovat na její potřeby. Vše, co by mělo být při výchově normální.“

Jak s ní o tom, co se stalo, mluvit nebo nemluvit?

„Přijde doba, kdy se dítě začne ptát. Zásada je, že má nárok vědět pravdu. Je ale třeba mu ji říct přiměřeně věku a podpořit ho, aby ji uneslo a mohlo ji přijmout.“

Sdělit dítěti, byť už staršímu, že táta zavraždil mámu, není snadný úkol. Co když k tomu nebudou mít náhradní rodiče sílu?

„Trauma musí člověk jednou zpracovat, a dokáže to, jen když pravda vyjde najevo. A je lepší, když se o ní dozví přijatelným způsobem od blízkých než například nečekaně ve škole. Dítě na to nebude připraveno a může to mít za následek psychické potíže a ztrátu jeho důvěry k okolí. Pokud rodina zaregistruje, že se dítě necítí dobře, není v pohodě, je dobré vyhledat psychologickou podporu a konzultovat, jak s ním zacházet, aby to ustálo co nejlépe.“

Pár žil v malé vísce, lidé z okolí o něm téměř nic nevěděli. Je pro rodiny, v nichž dochází k týrání, typické, že se jejich členové drží v ústraní?

„Tyrany nelze házet do jednoho pytle. Někteří mají dvě tváře. Navzdory tomu, co páchají doma, se na veřejnosti jeví jako sympatičtí, seriózní, kontaktní lidé. Jsou ale i tací, kteří mají tendenci nejen partnerku, ale i celou rodinu před okolím uzavírat.“

Co je charakteristické pro oběti?

„Pro ty je to, že se izolují, naopak typickým znakem. Jednak tyran kontroluje pohyb a aktivity oběti. Odstřihne ji od okolí právě proto, aby nedosáhla na pomoc. Zároveň oběť je zdeptaná, nemá energii, bojí se agresora, a tak sama zůstává za zavřenými dveřmi. Navíc se u takto zdecimovaných jedinců snižuje důvěra v ostatní a narůstá nechuť navazovat kontakty.“

Mám-li jako soused podezření na domácí násilí, co mám dělat, když se nechci ocitnout v roli udavače, ale ani to ignorovat?

„Jestliže registruji jasné příznaky, tedy slyším řev, pláč ženy, dítěte, rány, je jasné, že se děje něco nezdravého. Pak je dobré podle okolností třeba zazvonit a zeptat se, jestli se něco děje. I tím lze tyranovi dát najevo, že i když je doma, nemůže si všechno dovolit. Jde-li o dítě, jsme dokonce povinni upozornit alespoň Orgán sociálně- právní ochrany dětí (OSPOD).“

Co když je ale tyran agresivní i na veřejnosti, není příliš riskantní zvonit mu na dveře? Lidé mohou mít obavu, aby místo pomoci nenadělali víc škody.

„Pak má smysl se jít o tom, co dělat, poradit například do Bílého kruhu bezpečí, do intervenčního centra, ke starostovi, na policii. Jde-li o dítě, tak na OSPOD, k lékaři a podobně.“

Proč se týraná žena rozhodne mít s tím, kdo ji ubližuje, dítě?

„Ženy si pořizují děti s někým, koho mají rády a vnímají ho jako dobrého partnera. V době namlouvání to mohl být princ na bílém koni. To, že muž pak družku bije a projevuje se jako nepřítel, je jeho druhá tvář a nelze to spojit. Oběť má pocit, že je to výjimka, že něco udělala špatně. Tyran to také často říká. Utvrzuje ženu v tom, že ona jediná ho může zachránit. Když se bude snažit, on bude lepší. Otázka nestojí, proč jsou ženy hloupé, že neodejdou včas, ale co jsou tyrani zač, že je dokážou takto zmanipulovat.“

Ženu dlouhodobě týral?

Vražda se stala minulou středu večer ve vísce Staré Smrkovice na Jičínsku. Muž tam ubil partnerku kovovým nástrojem. V neděli na něj soud uvalil vazbu. Hrozí mu až 18 let vězení. Vše nasvědčuje tomu, že družku týral delší dobu. Podle informací Blesku měla modřiny po celém těle a známky popálenin staršího data. Jejich dcerku mají v péči příbuzní matky.