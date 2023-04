Učitelé z pekla: Pedagožka chtěla prodat studentku na orgány, kantor studenty postřílel!

Případ partnerů Morrisových otřásl celým britským městem Wigan. Julie Morrisová nastoupila do školy St. Goerge´s Central Church of England v roce 2011 a dokonce v místním kostele vedla i nedělní školu. Dvojice se podle informací britského deníku BBC dala dohromady v roce 2016 přes seznamku poté, co oba dva ukončili své předchozí vztahy. Ačkoliv mají stejné příjmení, nejsou manželé.

Podle informací britského deníku The Sun Julie posílala Davidovi fotografie žáků. Ve zprávách si dokonce psali o svých sexuálních fantaziích, které často zahrnovaly i děti. V roce 2021 oba dva skončili za mřížemi za znásilnění dívky mladší třinácti let. Soud učitelku odsoudil k víc než 13 letům za mřížemi a její přítel vyfasoval 16 let. Prokurátor Damion Lloyd pro britský deník BBC uvedl, že za svou kariéru ještě neřešil hrůznější případ.