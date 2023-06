Podcast: Záhadné zmizení vzorné mámy Jany. Zavraždit ji nechala vlastní dcera (17) kvůli lásce!

V lednu roku 2007 záhadně zmizela čtyřicetiletá máma Jana Š. Rozjelo se velké pátrání a nikdo nechápal, co se mohlo stát. Policie po ní několik týdnů pátrala, než nakonec dostala tip, že se tělo pohřešované nachází v Chomutově. Postupně vyšlo najevo, že mámu nechala zavraždit Janina vlastní dcera, tehdy sedmnáctiletá Anna. Dívce se zdálo, že jí máma brání v lásce.

Po Janě kriminalisté pátrali dva týdny. Z bytu totiž nikdo nic neukradl a před domem stálo pracovní auto pohřešované, takže zřejmě ani neodjela. Jana byla navíc vzorná máma, nebrala drogy, nepila a chodila do práce. Její rodiče se nejprve domnívali, že ji možná někdo unesl.

Počátkem února ale na policii zavolala sestra Annina přítele Petra Jiskry a sdělila policii, že se jí bratr svěřil, že Janu zavraždili a její tělo ukryli za supermarketem v Chomutově. Kriminalisté se na místo vydali a skutečně tam našli mrtvolu pohřešované.

Babička ji označila za zmiji!

Brzy začala vycházet najevo i celá děsivá pravda. Sedmnáctiletá studentka gymnázia Anna se bezhlavě zamilovala do o tři roky staršího Petra Jiskry. Vztah se ale její mamince příliš nelíbil, protože měl Petr sklony k neofašismu. Navíc měla pocit, že je její dcera na partnerovi příliš závislá. Obávala se také, že bude dívka chodit za školu, nechtěla jim ale vztah zakázat úplně. Když zjistila, že to Anně nerozmluví, určila časy, kdy se bude moci pár vídat. Dvojici se to však nelíbilo.

Dívka nakonec přemluvila partnera, aby jí pomohl se mámy zbavit. Jiskra ženě zasadil celkem čtrnáct ran kladivem. Tvrdil ale, že první ránu dala Anna, což se nepodařilo prokázat. Jeden z vyšetřovatelů se ale v minulosti svěřil, že má pocit, že v tomto mluvil Jiskra pravdu.

Jiskra byl nakonec odsouzen k 18 letům ve vězení, Anna byla nezletilá, a proto byla odsouzena k devíti letům vězení. Máma Jany se přiznala, že o své vnučce mluví vždy pouze jako o zmiji. Na parte zavražděné chyběla dokonce informace, že byla matkou.

