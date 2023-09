Život Šimona S. je začarovaný kruh. V myšlenkách ponořen do svého světa byl častým terčem šikany ve škole. Sžíraly ho deprese, od těch utíkal k drogám, což zase vedlo ke konfliktům v rodině. Rodiče se rozvedli a on se hádal s mámou. Pak se to stalo.

Po jedné hádce nešťastně zavinil smrt seniora, kterého porazil na chodbě, když utíkal z bytu. „Moc mě to mrzí. Nejsem násilník. Nečekal jsem, co se stane, vždyť mám jen 50 kilo,“ hájil se u soudu. Hrozilo mu 10 let. Psychicky nalomený mladík strávil osm měsíců ve vazbě, než byl osvobozen.

Peklo v hlavě

Z vazby vyšel jako troska. „Bál jsem se lidí, všeho. Rodinu jsem odmítl. Toulal jsem se, spal u v parku. Chtěl jsem se zabít,“ líčil Šimon S.

Ve vazbě prý prožil peklo. „Bili mě spoluvězni, neměl jsem léky, slyšel hlasy, byl jsem mimo,“ řekl u nového jednání soudu. Zprošťující verdikt totiž vrchní soud zrušil.

„Vypadáte už mnohem lépe,“ všiml si i předseda senátu krajského soudu, kam se případ vrátil. „Léčím se, je mi lépe, vycházím i s rodinou. Stále mám však deprese,“ přiznal Šimon S. Jeho rodiče, kteří také svědčili, mají strach, že syn opravdu skončí ve vězení a tam se jeho běsy vrátí…

Co se stalo?

Matka Šimonovi S. vyčítala drogy, on jí zase nepochopení jeho depresí. Po hádce mladík v afektu vyběhl z bytu. Na chodbě ho chytil soused (†77). „Co tu křičíš?“ obořil se na něj. Mladík ho odstrčil a běžel dál. Senior ale upadl, udeřil se hlavou o zeď a o zem. Později zemřel na krvácení do mozku.

Po verdiktu vrchního soudu se Šimon S. vězení asi nevyhne. „Na svobodě se jeho stav výrazně zlepšil. Bere léky na schizofrenii, chodí k psychiatrovi,“ poukázal obhájce Marek Ježek. Chce dohodu o vině a trestu.

„Záleží na lékařských zprávách či posudcích. Pak lze jít i pod spodní hranici sazby, tedy pod pět let,“ řekl státní zástupce David Bartoš.

U táty jako invalida

Šimon S. nyní žije u táty, chodí pomáhat babičce kolem domu, jinak je doma. Je z něj plnohodnotný invalidní důchodce. „Léky mu chystám já. On by zapomněl. Vycházíme s ním, dá se s ním domluvit. Už žádné řeči o čipech v našich hlavách,“ řekl otec. Šimon S. přiznal, že život nežije, ale spíše přežívá.

