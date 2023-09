„Žena zasadila kuchyňským nožem muži šest ran, dvě z nich byly smrtelné. Muž vykrvácel, nebylo mu pomoci,“ konstatoval žalobce Robert Hanuš. Matku čtyř dětí, pracující do té doby jako pečovatelka v domově důchodců, obžaloval u brněnského krajského soudu z vraždy. Ta se stala letos v únoru v Hodoníně.

Ženě, bojující stejně jako její mrtvý druh dlouhodobě s démonem alkoholu, hrozí deset až 18 let kriminálu.

Souhlasí, ale vražda to prý nebyla

„Ano, souhlasím se vším, pane soudce, přiznávám svou vinu. Nesouhlasím s tím, že to byla vražda. Je mi to strašně moc líto,“ vzlykala žena, ale odmítla nabízenou dohodu o vině a trestu. Ta by jí mohla zajistit nižší trest a případ by se u soudu detailně neprojednával.

Na osudné okamžiky si prý vůbec nepamatuje. Ona i její druh byli totiž silně opilí. Probral ji až křik malých synků.

Slavili novou práci

Hodiny před vraždou se přitom zdálo, že italská domácnost Kateřiny a Roberta bude zase zalitá sluncem. „Robert sehnal konečně práci! Měl nastoupit do firmy montovat žaluzie. Konečně to vypadalo, že budeme mít v klidu na nájem, platili jsme 24 000 měsíčně. Slavili jsme to, povídali si skoro celou páteční noc, že nás čeká nový začátek. Smáli jsme se, popíjeli. Rozhodli jsme se, že v sobotu nebudeme vstávat brzy a odpoledne zajdeme i s dětmi na zahradu grilovat,“ vzpomínala na poslední okamžiky rodinného štěstí.

Žena přitom podcenila běsy, které ji pronásledovaly, když se napila. Podobně agresivní byl v opilosti i její Robert. Občas Kateřinu prý zbil a to, i když byla těhotná. „On těžce nesl, že neměl práci. Za střízliva byl někdo jiný, báječný partner,“ líčila soužití s druhem žena, která vloni absolvovala protialkoholní léčení.

Klepala řízky a zvracela

Osudné sobotní ráno ještě oba dopili zbytek alkoholu z noci. „Robert šel vyvenčit pejska, a že se cestou staví v obchodě pro pár lahváčů. Já chtěla naklepat řízky, ale bylo mi špatně. Vyzvracela jsem se a usnula,“ líčila žena.

Když procitla, stál nad ní Robert, který venku „opičku“ ještě přiživil a tahal ji za vlasy. „»Kun*o, pi*o, vstávej, pi*o! Řekl jsem, že děckám, uděláš oběd. Jsi neschopná, zku*vená mater.«, řval na mne. Rval mi vlasy. Strašně to bolelo. Křikla jsem: »Pi*o, tak dost!« Pak už nic nevím. Cítila jsem v ruce rukojeť nože a krev. Nevybavuju si vůbec jeho tvář, jen sebou škubal,“ mumlala žena v slzách.

„Měla jsem vztek. Všechno mělo být dobré. Měl mít práci, měli jsme se milovat,“ lamentovala nad zničenými životy matka celkem čtyř dětí.

Pozůstalí druha po ní teď chtějí 2,5 milionu odškodnění. Paradoxně pak žádá po matce chlapců dvakrát po 100 000 korunách jejich opatrovník. Soud pokračuje dalšími výslechy.

VIDEO: Miroslava Kukačková – vraždící důchodkyně dostala v Německu doživotní trest.