„Tatínku!“ křičela s hrůzou v očích malá holčička (6). Přímo před ní, ovlivněn alkoholem a žárlivostí, ubodal mámin nový druh Miroslav Skopal (35) jejího otce Radima K. (†48). Za brutální vraždu jde sedět na 14 let. Motivem byla sžíravá žárlivost...

Miroslavu Skopalovi byl Radim K. trnem v oku. Sok docházel do novojičínského bytu své stále ještě právoplatné ženy Veroniky na návštěvy, občas tam i přespal. V ženině novém druhovi se při tom vařila krev. Loni v srpnu se opil a popadl v kuchyni dva nože...

Zoufalá holčička s matkou marně snažily bránit rozlícenému Skopalovi v útoku. Muž Radima K. naháněl po bytě a pak i po chodbě paneláku. Oběť se po 11 ranách nožem sesunula k zemi. Vrah z místa činu prchl a dopadla ho až později policie.

Nižší trest za dohodu

„Smrtelnou byla pro poškozeného rána do srdce. Motivem k vraždě byla žárlivost,“ uvedl státní zástupce David Bartoš u krajského soudu v Ostravě.

délka: 00:21.72 Video Video se připravuje ... Státní zástupce David Bartoš k případu vraždy ze žárlivosti. Miroslav Skopal (35) ubodal manžela družky, dostal 14 let. Michal Charbulák

Ten uzavřel s obhájcem i vrahem dohodu o vině a trestu. „Lituji toho, co jsem spáchal,“ řekl Skopal. Ve vězení se zvýšenou ostrahou má strávit 14 let. V případě klasického soudního jednání a dokazování hrozilo vrahovi až 20 let vězení.

Astronomické „odškodné“

Zmocněnci členů rodinných příslušníků oběti Radima K. žádali o uhrazení nemajetkové újmy v řádech milionů, s čímž souhlasil vrah a posvětil to soud. Jenže… „Jsou to jen akademické výroky. Pan obžalovaný nic nevlastní a obávám se, že není možné, aby nároky byly uspokojeny,“ uvedl předseda soudního senátu Miroslav Mucha.

Známý jako extremista

Policie má Miroslava Skopala za člena pravicové extremistické scény. K soudu měl původně být muž potetovaný i na hlavě, přiveden eskortou v doprovodu těžkooděnců, nakonec nedělal žádné problémy a bylo od toho upuštěno. Během jednání měl i sundaná pouta. „Má za sebou několik deliktů řekněme různé povahy,“ řekl diplomaticky státní zástupce David Bartoš.