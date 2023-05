Údajný vrah manželky Pavel potřetí změnil výpověď: Ukazuje na jiného obviněného!

Pavel N., kterému kladou za vinu, že brutálním způsobem zavraždil svou ženu a událost maskoval dopravní nehodou, opět šokuje. Přišel s dalším bizarním tvrzením, že on vrahem není! Obvinil z toho jiného vraha Karla K., kterého soud zatím nepravomocně poslal do vězení na doživotí.

Trestem 27 let vězení potrestal zatím nepravomocně liberecký soud Pavla N. za zvlášť trýznivou vraždu jeho 41leté manželky. K té došlo u Cvikova na Českolipsku. Podle obžaloby měl manžel svou ženu ochromit paralyzérem, auto i s ní pustit ze srázu, kde následně narazilo do stromu. Živou ženu pak polil společně s autem benzínem a zapálil. V době zapálení vozu žena žila, uhořela za velmi vysokých teplot 800 až 1100 stupňů Celsia.

Pavel N. už od začátku popírá, že by za smrtí jeho ženy stál on. Několikrát změnil popis toho, jak se celá událost stala. Podle něj za její smrtí stojí neznámý vyděrač, soud mu ale neuvěřil. „Výpovědi pana obžalovaného byly stále absurdnější a absurdnější. Nic nenapovídalo tomu, že by tady nějaká osoba vyděračem měla být," řekla koncem dubna předsedkyně senátu Markéta Navrátilová.

Poukázala i na to, že Pavel N. likvidoval důkazy, které mohly vést k identifikaci vyděrače. Například vyhodil telefon manželky a svůj uvedl do továrního nastavení. Při prvním výslechu na policii se ale k činu přiznal. Jednou přišel i s tím, že ženě pouze asistoval při sebevraždě.

Další vymyšlená pohádka?

Podle CNN Prima News dorazilo na krajské státní zastupitelství oznámení, ve kterém měl Pavel N. označit pachatele, který se měl dopustit vraždy, za kterou byl on odsouzen. Podle něj měl ženu zavraždit jiný vrah – zatím nepravomocně odsouzený k doživotnímu vězení Karel K., který v Rumburku zavraždil svou známou, kterou také polil benzínem a zapálil.

Pavel N. ale v dopise neuvedl, jak k činu došlo a kde se na Českolipsku vzal a jak se s jeho ženou seznámil. Bizarním případem by se měl zabývat Vrchní soud, ke kterému se odsouzený odvolal.

Kdo je Karel K.?

Karel K. měl podle obžaloby loni ze 3. na 4. února v rodinném domku v Jiříkově na Děčínsku brutálně napadnout svou známou. Nejdříve ji mlátil pěstmi, následně rdousil a kopal. Pak živou oběť převezl do Rumburka na polní cestu, polil benzínem a zapálil. Žena podle státní zástupce nejméně jednou hořlavinu vdechla.

Obžalovaný byl v roce 2000 pravomocně odsouzen za pokus o vraždu a znásilnění na 12 let. Karel K. byl navíc před několika lety souzen za napadení dalších dvou žen. Podle soudkyně Vladimíry Kodatové jde o muže nebezpečného společnosti. „Kolik žen by měl obžalovaný ještě napadnout a vystavit nebezpečí smrti, aby mu mohl být uložen trest na doživotí?" vyřkla řečnickou otázku. Za brutální vraždu dostal doživotí, rozsudek zatím není pravomocný.