Na 16,5 roku poslal Krajský soud v Plzni do vězení Josefa B. (35) za to, že se loni v Aši na Chebsku vloupal do domu přítele (70) své matky. Uvnitř podle obžaloby na majitele zaútočil a rdousil jej tak dlouho, že důchodce raději předstíral smrt. To mu zachránilo život. Verdikt není pravomocný.