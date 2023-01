Nenechala ho opisovat, tak ji uškrtil: Zahraniční student dostal tvrdý trest za vraždu spolužačky

Volodymyra vedla ke strašné vraždě nevinné studentky naprostá banalita. Neuspěl u jedné ze zkoušek. A čím se Mária podle něj provinila? Nedovolila mu od sebe opisovat. To Volodymyr nemohl unést a vše si s ní chtěl vyříkat. „Rozhněvalo ho, že mu poškozená nedala nic opsat a pak mu neodpovídala na zprávy,“ stojí v soudním spisu.

Mladík vešel do Máriina pokoje, kde ji bez slitování uškrtil. Mária se nejdříve zvládla agresorovi bránit, dokonce ho poškrábala na krku. Volodymyr měl ale bohužel převahu. Po vraždě dívku přikryl dekou a z místa činu odešel. Jeho chování je o to zbabělejší, že si po vraždě dělal alibi. Volal dívčiným kamarádům a blízkým, jestli neví co s ní je, protože se mu neozývá. Poté ho dohnalo svědomí a policistům se sám přihlásil.

Strážcům zákona tvrdil, že trpí psychickou poruchou. „Jakmile přestal brát léky, nedokázal se kontrolovat. Zároveň obviněný uvedl to, že to, co se stalo, mu diktovala jeho hlava,“ uvedli policisté.

Kriminalisté ani soudy ale na jeho výmluvy nepřistoupili. Ve středu 11. února Okresní soud v Bratislavě Volodymyra potrestal. Muž dostal za vraždu studenty čtrnáct let a šest měsíců natvrdo. Trest si odpyká ve věznici s maximálním stupněm ostrahy. Dále se musí léčit a má zákaz pití alkoholu. Volodymyr se u soudu zmohl jen na jediné. „Cítím se být nevinný a je mi to líto,“ uvedl po vynesení rozsudku podle webu televize JOJ.