Kauza vraždy Otýlie Vranské v roce 1933: Proč jsou vrazi odhaleni až po 90 letech?

„Hledali jsme v archivních materiálech, analyzovali je. Nespočívalo to v kopání v zemi, ale v hledání mezi milionem řádků a písmen. Tajně jsme doufali, že jednoho dne bude mít také Otylka označený hrob a budou známi její vrazi,“ uvedl Galaš s tím, že si se svými spolupracovníky rozhodně nenárokují neomylnost.

Velké přehmaty

Při analýze spisů tým zjistil, že došlo při vyšetřování vraždy k mnoha přehmatům, od špatného sejmutí otisků z ostatků Vranské na Slovensku po odborné selhání nezkušeného vyšetřovatele z pražské Bartolomějské Zdeňka Borkovce. Byl to čerstvý absolvent právnické fakulty, teprve sbíral zkušenosti. Právě on vyslýchal oba hlavní podezřelé a nepovažoval za podezřelé nesrovnalosti v jejich výpovědích. Dokonce ani neproběhlo prohledání bytu Josefa Pěkného!

Zásadní pro nynější zjištění byl objev původního pitevního protokolu profesora Františka Hájka, ten totiž obsahoval jiné závěry než zpráva o pitvě pro policii. Zatímco v té lékař označil za příčinu smrti rány do hlavy, v pitevní zprávě a později i v odborném časopise jasně uvedl, že Vranská zemřela na vykrvácení ze sečné rány.

Byla podříznuta…

„Otýlie Vranská byla podříznuta pachatelem stojícím za ní,“ uvedl Galaš. Možným nástrojem zřejmě byla šavle, kterou rotmistr Pěkný vlastnil. A jako legionář se zkušenostmi z bojů v první světové válce uměl podříznout hrdlo nepřítele, což patřilo k výcviku. „Podřezali ji zaživa, se zakloněnou hlavou, řez byl vedený doslova od ucha k uchu, dokonce jí částečně vyhřezl jazyk,“ uvedl kriminalista. Další rány byly zasazeny už umírající nebo mrtvé oběti.

Strach z vyhazovu

Proč Pěkný s milenkou vraždili? Pro Koklesovou to byla sokyně. Vranská se pochlubila sestře, že jí rotmistr slíbil manželství. A za nesplnění příslibu ho mohla žalovat. Navíc se živila prostitucí – respektive se nechávala vydržovat – a za styky s ní mohl Pěkný přijít o dobře placené místo, to zřejmě nechtěl riskovat. Vyšetřovatelé už v roce 1933 podezírali dvojici Pěkný–Koklesová, ale vyklouzli jim, vinou policistů i nedostatečného vybavení.

Policie třeba vůbec neprověřovala možnost, že by těžké kufry dopravili na nádraží vojáci na pokyn rotmistra Pěkného. Podle závěrů šetření v noci 1. září 1933 zřejmě dorazila Vranská do bytu Josefa Pěkného v Táborské 141 (dnes již nestojí, byl stržen v 70. letech). Tady se zřejmě odehrála hádka a následná vražda. Podle kriminalistů byl pachatelem rotmistr, jak se na činu podílela jeho milenka Koklesová, není zřejmé. Následně tělo rozřezali, vložili ostatky do dvou kufrů, které celkem vážily 70 kilo, a poslali je ve dvou vlacích na Slovensko.

To jsou její vrazi!

Tak tohle jsou s velkou pravděpodobností tváře vrahů Olýlie Vranské! S rotmistrem Josefem Pěkným se seznámila na jaře 1933 a myslela si, že je to pro ni ten pravý movitý partner. Nabídl ji nejen práci, ale i sňatek! Situace se ale výrazně zkomplikovala, Josef měl totiž i další milenku, Antonii Koklesovou. To byla pro Otýlii nepěkná konkurence. A tihle dva ji v noci z 31. srpna na 1. září zamordovali a rozřezali...