Učitelku Violu našli ležet bezvládnou v přístavu: Co má její případ společného se zmizením Soni?

Obě dvě byly krásné, úspěšné a talentované. Před třemi lety Slovensko šokovala smrt Violy (†34). Krásnou ženu našli ležet podchlazenou a zraněnou v bratislavském přístavu. Na následky svých zranění záhy zemřela. Vyšetřovatelé případ nakonec uzavřeli s tím, že si zranění způsobila sama. Před pár týdny policisté pátrali po nezvěstné Soně. Dvaadvacetiletou ženu našli po 26 hodinách ležet zraněnou nedaleko nemocnice. Co tyto dva případy spojuje?

Učitelka Viola zmizela beze stopy 11. listopadu 2019. Odešla ze své výstavy fotografií v Bratislavě. Policistům se během vyšetřování podařilo získat několik záběrů z bezpečnostních kamer, které ji zachytily na Šafárikově náměstí, a pak bezcílně bloudila ulicemi. Pátrání po rodačce ze slovenského města Snina mělo smutný konec.

Našel ji jeřábník v bratislavském přístavu ležet na hromadě železné rudy. Byla podchlazená, na kolenou měla roztrhané silonky a od pasu dolů byla promočená. Na těle měla podlitiny a zlomený obratel. Na místo vyrazila záchranná služba. Viola ale při cestě do nemocnice zraněním podlehla. Případ si získal velkou pozornost veřejnosti. „Sleduje nás i pachatel,“ uvedli tehdy podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ policisté. Nicméně případ nakonec uzavřeli s tím, že si zranění způsobila sama a to opakovanými pády.

Únos Soni

Policisté po studentce Soně začali pátrat 10. září. Po dvaadvacetileté ženě pátrali šestadvacet hodin. Bezvládnou ji našli zdravotníci, kteří mířili do práce, ležet nedaleko nemocnice. Byla znásilněná a v těle měla extrémně vysoké množství léků na spaní. Vpichovat jí je měl pachatel injekcemi. Unést ji měl poté, co vystoupila z autobusu na Záporožské zastávce. Policisté v případu zadrželi podezřelého muže Iva P. (54).

Co případy spojuje?

Jak zmiňuje výše zmíněný slovenský deník, oba dva případy jsou si v několika ohledech podobné. Obě dvě dívky byly několik hodin pohřešované a obě dvě zmizely v neděli. Jejich zmizení nahlásily jejich mámy. Pocházely z východu. Viola byla rodačkou ze Sniny a Soňa pocházela z města Michalovce.

Jak Soňa, tak Viola byly umělecky talentované. Viola v minulosti pracovala jako dýdžejka a jako modelka cestovala po světě a měla fotografický talent. Studovala na filozofické fakultě a učila v jazykové škole. I Soňa byla vysokoškolskou studentkou. Studovala na Divadelní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Pracovala ve Slovenském národním divadle, kde v osudný večer, kdy zmizela, připravovala galakoncert na počest operní legendy Lucie Popp.

Navíc měly i podobné povahy. Jak vypověděli jejich blízcí, obě dvě byly inteligentní, dobrosrdečné, milé a vzdělané. Navíc měly podobná zranění. Obě měly poraněná kolena, obě byly v okamžiku nalezení silně dezorientované.