Vyšetřovatel Štoček o zatýkání mafiána Jonáka: Policisté měli strach z medvědů

Výstřední mafián Ivan Jonák (†59) je dodnes jakýmsi symbolem devadesátých let v Česku. Bývalý majitel slavného Discolandu Sylvie si liboval v luxusu a okázalé extravaganci. V roce 1994 si ale objednal nájemnou vraždu své manželky Ludviky. Prý kvůli sporům o vlastnictví slavného podniku. Bývalý elitní kriminalista Jan Štoček nyní detailně popsal, jak probíhalo Jonákovo zatýkání. Někteří policisté se do jeho vily báli jít kvůli medvědům.

Šéf pražského podsvětí a majitel Discolandu Sylvia se nesmazatelně zapsal do povědomí českého národa svou výstředností. Když se řekne Ivan Jonák, mnoho lidí si vybaví jeho ikonickou fotografii, kde polonahý s pistolí drží v náručí dítě, jiní si vzpomenou na bizarní reklamu na jeho podnik, kdy se projížděl po Václavském náměstí v mercedesu s nahými ženami. Vlastnil také několik nezvyklých mazlíčků jako medvěda Míšu nebo krokodýla Kubu.

Báli se medvědů

A ač dnes Jonák může působit jako jakási komická postavička, byl to ve skutečnosti krutý člověk a také zločinec, který si kvůli majetku neváhal zaplatit vraždu vlastní manželky. Ludvika Jonáková (†34) byla zastřelena 7. dubna 1994 ve stánku se zeleninou v Praze-Petrovicích, který si po rozchodu s manželem otevřela. Zavraždil ji Jiří Tokár (odsouzen na 15 let), jehož si podle soudu najal právě Jonák. Ten si odpykal 18 let ve vězení, ale k činu se nikdy nepřiznal. Až do smrti tvrdil, že je nevinný.

U zatýkání bizarního mafiána byl bývalý elitní kriminalista a dlouholetý člen pražské mordparty Jan Štoček. Ten o tom nyní promluvil v pořadu Fight Cast One, kde upřesnil, že na případu vraždy Ludviky nepracoval, ale mafiána nakonec zatkl, protože policistům se do Jonákovy vily příliš nechtělo. „A teď kdo pro něj pojede… Nikdo se nehlásil. Ne, že by měli strach z Jonáka, ale z těch medvědů,“ řekl v pořadu Štoček.

Pomohla lest

Kriminalistům pomohlo, že měl mafián asi padesátitisícový dluh na elektřině a hrozilo, že mu vypnou proud. „Napadla mě spásná myšlenka, že se můžeme vydávat za pracovníky rozvodných závodů a k Jonákovi se tak snadno dostat,“ vysvětlil bývalý vyšetřovatel s tím, že bez takové lsti by byl zřejmě velký problém se k tehdejšímu šéfovi podsvětí dostat, protože u vily měl asi troje mříže.

„Tak jsme to tak udělali a ti chlápci, co hlídali u dveří, to sežrali. Řekli jsme jim důvěrně, že jsme z rozvodných závodů a že už se musí řešit dluh na elektřině. Pokývali a pustili nás. Byli jsme tři, provedli nás těmi dveřmi a dovedli k Ivanovi na terasu, kde mu dvě kočičky stříhaly vlasy. A když mě uviděl, vyvalil oči,“ popsal. Dodal, že pak se mu podařilo obelstít i samotného Jonáka. Tvrdil mu, že za rohem čeká zásahová jednotka a když jí dá pokyn, z Discolandu nic nezbude. Mafián tak s policisty šel dobrovolně. „Takhle jsme ho dostali, žádná zásahovka samozřejmě nikde nebyla,“ uzavřel Štoček.