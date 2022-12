Ovládali české podsvětí, topili se v luxusu a skončili neslavně: Kdo byli největší čeští mafiáni?

Video Fenomén Blesk: Radovan Krejčíř a jeho slavný útěk. Vrátí se někdy známý gangster do Česka? - Videohub Video se připravuje ...

Radovan Krejčíř, je jediným dosud žijícím mafiánem z tohoto seznamu. V roce 2002 začal svými aktivitami v podsvětí výrazně přerůstat Františka Mrázka. Se svými aktivitami si konkurovali.

V roce 2002 zmizel Krejčířův otec. Policie byla přesvědčena o tom, že ho unesla skupina lidí, do níž patřili podnikatelé Vlastimil Spěvák a Jaroslav Starka. Oba proto zadržela. Vyšetřování však jejich vinu neprokázalo a žalobci trestní stíhání zastavili. Co se s Lambertem Krejčířem stalo dodnes není jasné.

Krejčíř byl později v nepřítomnosti odsouzen za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a také za přípravu vraždy celníka.

Útěk

V červnu roku 2005 vtrhla policie do Krejčířovy vily v Černošicích, kde provedla domovní prohlídku. „Připravovalo se to měsíce, byla to vlastně formalita. My nepotřebovali dělat žádnou prohlídku, potřebovali jsme jenom kufr, který měl Krejčíř u sebe a zadržet ho a zavřít,“ vysvětlil expert na organizovaný zločin Karel Tichý v pořadu České televize Interview ČT24.

Jenže Krejčíř jim během prohlídky uprchl. To, jak se mu to podařilo, není dodnes jasné. Po útěku zamířil na Seychelské ostrovy (již dříve si zařídil občanství). Tam za ním odjeli i manželka Kateřina se synem Denisem.

Neslavný konec

V dubnu 2007 přicestoval Krejčíř pod falešnou identitou do JAR. Byl ihned zatčen a následně propuštěn na kauci. V Jihoafrické republice začal být spojován se závažnými zločiny, od listopadu 2013 je za mřížemi. V květnu 2014 stanul před soudem a v únoru 2016 si vyslechl trest 35 let vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. Případ se týká únosu a mučení Bhekiho Lukheleho, bratra drogového dealera, který údajně zmizel i s 25 kilogramy pervitinu. Krejčíř účast na zločinech odmítá, jeho snaha o odvolání byla neúspěšná. Marně také žádá o vydání do České republiky.