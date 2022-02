Kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř v roce 2005 uprchl přímo před nosem kriminalistům, kteří ho přišli zatknout do jeho černošické vily. V nepřítomnosti byl potom Krejčíř odsouzen k patnácti letům za mřížemi. Bývalý detektiv a expert na organizovaný zločin Karel Tichý promluvil o tom, že kdyby podnikatel neutekl, on sám by byl zřejmě mrtvý.

Děsivá slova pronesl bývalý dektiv Karel Tichý v pořadu České televize Interview ČT24, kde kromě Krejčíře promluvil například i o králi organizovaného zločinu Františku Mrázkovi.

Řekl, že v momentě, kdy jim Radovan Krejčíř uprchl, tak ho tato skutečnost děsila a byl velmi naštvaný. „Připravovalo se to měsíce, byla to vlastně formalita. My nepotřebovali dělat žádnou prohlídku, potřebovali jsme jenom kufr, který měl Krejčíř u sebe a zadržet ho a zavřít,“ vysvětlil expert na organizovaný zločin.

Jenže to se nepodařilo a podnikatel uprchl ze země. Přestože Krejčíř skončil v poutech, uprchl. Co přesně se tehdy stalo, se dodnes spolehlivě nepodařilo vysvětlit. Podle jedné varianty utekl záchodovým okénkem, sám Krejčíř později tvrdil, že ho policisté pustili sami výměnou za třaskavé informace o různých politicích, kteří si prý u Krejčíře půjčovali peníze.

Byl bych mrtvý

Karel Tichý uvedl, že by podle něj skončil ve vězení na osm až deset let. „Teď by byl už venku a já bych tu nebyl. Jsem přesvěčen, že bych byl mrtvý,“ pronesl v rozhovoru mrazivá slova. Dodal, že Krejčíř měl seznam osob určených k likvidaci, na němž byl například František Mrázek nebo Jaroslav Starka, nynější majitel přímbramského fotbalového klubu. Na seznamu byl podle Tichého slov i on sám a jeho kolegové. Krejčíř přes informátora obvinil bývalého detektiva z toho, že ho okradl o jeho miliardy. „Oni potom přišli na to, že lepší než zabít policistu, je zlikvidovat ty kontakty. Takže takhle mi zabili dva informátory,“ dodal na závěr Tichý.

Krejčíř z Česka odjel na kole do Polska a přes Ukrajinu, Turecko, Spojené arabské emiráty a Seychely se dostal až do Jihoafrické republiky, kde zažádal o politický azyl. Tamní policisté Krejčíře okamžitě zatkli, později byl ale propuštěn na kauci. Za krátko se však zorientoval i v místním podsvětí a v roce 2016 byl nakonec odsouzen na 35 let za mříže za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami.