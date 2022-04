Nedobrovolný pobyt Terezy H. v Pákistánu začal v lednu 2018, kdy ji celníci zadrželi s kufrem plným heroinu, který se podle nich mladá Češka snažila propašovat pryč ze země. Tereza u soudu dostala skoro devět let vězení, odvolací soud ji ale očistil. Víc než čtyři roky utrpení by tak měly být u konce. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) by Tereza měla během víkendu konečně dorazit do Evropy!