A je to tu! Tereza H. (25) má konečně po více než čtyřech letech vytouženou svobodu na dosah. O víkendu by měla podle informací Blesku odletět z Pákistánu do Dubaje, kde se nějaký čas zdrží. Odletět ze země může poté, co Nejvyšší soud zamítl odvolání celníků, kteří ji nechtěli pustit pryč.