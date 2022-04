Mráz přeběhl po zádech rodině z australského Perthu. David Tuckfield minulý pátek vzal na rybářský výlet svou manželku Kunju a jejich čtrnáctiletého syna Shelbyho. Tříčlenná rodina se plavila kolem pobřeží Mandurah, které leží jižně od Perthu. Užívali si chvilek na moři do chvíle, kdy došlo k nepříjemnému setkání se žralokem.

Kolem jejich lodi začal kroužit velký bílý žralok, jehož velikost Tuckfield odhadl až na čtyři metry! Kolem rodinného člunu prý kroužil hodinu. „Měla jsem husí kůži, nikdy jsem tak obřího žraloka neviděla,“ uvedla Kunja pro Nine News s tím, že ve chvíli, kdy její syn zápasil s úlovkem, se žralok vynořil a otevřel obří tlamu.

Žralok prý narazil do člunu, který se zachvěl. Predátor se údajně snažil několikrát zakousnout do motoru. Ve videu, které rodina pořídila, je podle výše zmíněného serveru slyšet zděšený ženský výkřik. Ačkoliv to nebylo příjemné setkání, prý to byl největší zážitek, který během velikonočního víkendu zažili.

VIDEO: Rodiče influenceři krmí žraloka jen pár centimetrů od vlastního dítěte!