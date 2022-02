Připravoval se na charitativní plavecký závod u pláže Little Bay ve východní části australského Sydney. Svůj trénink Simon Nellist už ale nedokončil. Minulý týden ve středu odpoledne ho napadl velký žralok. Útok měl tragický konec. Pětatřicetiletý muž zemřel. Smrtícímu úderu mořského predátora přihlížely desítky svědků, a útok dokonce zachytila kamera. Na záběrech je vidět, jak se mořská voda zbarvuje krví.

Simon byl rodákem z Anglie, a kdysi dokonce příslušníkem Královského letectva. Do Austrálie se přestěhoval před šesti lety poté, co se při cestování po nejmenším kontinentu zamiloval do tamní přírody a do své budoucí snoubenky Jessie Ho. „Lidi, zvládli jste ve svém společném životě tisíc let dobrodružství,“ napsal jeden z jejich přátel na sociální síti podle informací britského deníku Daily Mail. „Žil život na maximum, neuvěřitelný potápěč a fotograf, statečný voják, fešák,“ popsal svého bývalého spolubojovníka jeho parťák z armády, s nímž byl Simon v Afghánistánu. „Nemůžu na něj přestat myslet, jeho rodinu, lásku jeho života Jessie a bolest, kterou cítí,“ dodal.

Snoubenci se měli vzít v roce 2020, ale veselka byla odložena kvůli pandemii covidu-19 a měla se uskutečnit co nevidět. Simonovi rodiče už plánovali přílet z Anglie na svatbu, nyní podle výše zmíněného deníku plánují přiletět na pohřeb a podpořit Jessie. Podle informací britského deníku Daily Mirror se mladá a sympatická žena bojí vstoupit i do domu, kde se Simonem bydleli. Na sociální síti Facebook navíc sdílela vzpomínku na to, jak ji požádal o ruku v roce 2019. Zásnuby se uskutečnily, jak jinak, u oceánu.

