Chvíle pod hladinou oceánu bude mít navždy před očima Cliff Zimmermann. V srpnu roku 2004 vyrazil se svým dobrým kamarádem Randym Fryem se potápět ke kalifornskému pobřeží Mendocina. Všechno probíhalo podle plánu a oba dva si chvíle strávené pod hladinou užívali. Ovšem zničehonic poklidné chvíle narušil žralok. „To monstrum připlavalo tak rychle, stalo se to tak rychle a skončilo to tak rychle, že si říkáte: Jak se to může stát?“ vybavil si hororové okamžiky Cliff s tím, že začal křičet na Randyho, aby ho před žralokem varoval.

„Bylo to hrozné. Sám jsem málem dostal infarkt. Mohl jsem to být já,“ dodal pro britský deník The Sun s tím, že útok doprovázel strašlivý zvuk. „Slyšel jsem zvuk, jako ponorka, jako proplouvající loď. Byl to žralok. Věděl jsem, že je to žralok. Viděl jsem jeho hřbetní ploutev. Nevím, jaký to byl druh. Vím jen, že byl velký,“ popsal setkání s predátorem. Ačkoliv se snažil svého kamaráda varovat, byl pozdě. „Připlaval zabíjet,“ dodal Cliff s tím, že se vše odehrálo v řádu pěti sekund. „Podle množství krve jsem věděl, že je to smrtelné.“

Žralok Randymu utrhl hlavu. Jeho tělo bylo následující den vyplaveno na pobřeží a jeho hlava se našla o tři týdny později.

